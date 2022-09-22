"Працює ПеВеО": у Криму окупанти поцілили у свій безпілотник і видали його за український

У Криму неподалік Джанкоя російські окупанти збили безпілотник.
На радощах ворожі телеграм-канали оголосили, що збили БпЛА, а потім розгледіли, що не такий він вже й український і повидаляли свої публікації.
Про роботу ворожого ПВО повідомляють в Мережі.
"Працює ПеВеО: орки в Джанкої збили свій же безпілотник", - йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, що на частинах безпілотника намальовані зірки. Подібні маркування відсутні на БпЛА ЗСУ.
Нагадаємо, мобілізація в Росії може призвести до повалення Путіна, заявили в Міноборони Словаччини.
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