"Працює ПеВеО": у Криму окупанти поцілили у свій безпілотник і видали його за український

На радощах ворожі телеграм-канали оголосили, що збили БпЛА, а потім розгледіли, що не такий він вже й український і повидаляли свої публікації.

Про роботу ворожого ПВО повідомляють в Мережі.

"Працює ПеВеО: орки в Джанкої збили свій же безпілотник", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що на частинах безпілотника намальовані зірки. Подібні маркування відсутні на БпЛА ЗСУ.

Нагадаємо, мобілізація в Росії може призвести до повалення Путіна, заявили в Міноборони Словаччини.

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