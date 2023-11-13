Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів про вступ до ЄС - Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що влада України може й мусить забезпечити абсолютно чіткий результат: хоч би яким був інформаційний порядок денний світу, партнери мають розуміти й чути українців.

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні до українців 13 листопада.

"Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, і виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський Союз", - зазначив він.

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Крім того, президент провів декілька нарад і щодо нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Перемовини з лідерами держав-партнерів, нові пакети підтримки для українських воїнів, міжнародна комунікація України.

"Ми можемо й мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат: хоч би яким був інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти й чути українців. І це буде", - наголосив президент.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, коли почнеться процес перемовин про вступ до ЄС.

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