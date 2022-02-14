“Працюйте на Україну, а не на тих, хто втік”: Зеленський звернувся до українських журналістів

“Працюйте на Україну, а не на тих, хто втік”: Зеленський звернувся до українських журналістів

Український президент закликав працівників медіа до чесності.

Президент України Володимир Зеленський назвав об’єктивне висвітлення ситуації довкола загрози російського вторгнення до України "важливим фронтом" захисту держави.

Про це глава держави сказав у відеозверненні в понеділок, 14 лютого.

Зеленський окремо звернувся до українських журналістів.

“Декому з вас інколи доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість з них вже втекли з власної держави. Працюйте на Україну. Не на тих, хто втік”, - закликав працівників медіа президент.

Він наголосив, що від їхньої чесної позиції сьогодні залежить доля України.