Працюють навіть мігранти з Азії: окупанти розпочали видобуток руди біля Токмака на Запоріжжі

На окупованій частині Запорізької області російські загарбники розпочали видобуток корисних копалин, а саме – руди.

Про це повідомив Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.

Також читайте ЗСУ уразили командний пункт російських морпіхів на Курщині: деталі від Генштабу

За 15 кілометрів від Токмака знаходиться селище Веселе. Саме туди загарбники нагнали велику кількість спеціальної техніки та розпочали відкритий видобуток руди.

"В окупаційних центрах зайнятості пропонують роботу вахтовим методом із зарплатою 100 тисяч рублів, але серед місцевих бажаючих немає. Натомість окупанти почали залучати мігрантів зокрема з Азії, завдяки чому «маріупольська іммігрантська діаспора» почала переїзд до Токмака", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія". Йдеться про Сергія "Кама" Мельнікова.

Читайте також: