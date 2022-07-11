Працюють за тарілку каші і пляшку води: чим окупанти розраховуються з маріупольцями за роботу (відео)

У Маріуполі люди продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу.

За важку працю на спеці російські окупанти розраховуються з маріупольцями тарілкою каші та пляшкою води.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Попри обіцнки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каши та пляшка води - єдина гарантована оплата важкої праці на спекі", - зазначив він.

За словами Андрющенка, окупаційному керівництву в Маріуполі виділено грошей на оплату роботи 900 працівникам, але насправді у місті працюють в три-чотири рази більше людей. До того окупаційна "адміністрація" ще й краде гроші, які б мала виплатити маріупольцям за роботу.

"Всього окупаційній владі Маріуполя виділено грошей на оплату 900 робітникам на завалах з розразунку 12 тис. рублів (приблизно 6 тис. грн за реальним курсом) на місяць. Реально задіяно в три-чотири рази більше. Саме так окупаційна адміністрація Іващенко і Ко. створює картинку для кураторів з росії щодо власної здатності керувати містом. Водночас він та його родина досі крадуть не тількі гуманітарку та дизпаливо разом з російськими МНСниками, але й гроші, що привозять для виплат, зокрема, зарплати робітникам", - йдется у повідомленні.

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