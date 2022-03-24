Прагне зламати світовий лад: Зеленський розповів, чому Путін пішов війною на Україну

Прагне зламати світовий лад: Зеленський розповів, чому Путін пішов війною на Україну

Зеленський розповів, що стоїть за агресією Путіна, скерованою проти України.

Президент Росії Володимир Путні розпочав війну в Україні, адже хоче нав'язати світові свої правила.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті "La Repubblica".

"Це агресія проти Європи, проти світу, яка почалася з України. Думаю, за цим стоїть прагнення зламати світовий порядок і грубою силою зброї нав’язати світові свої правила", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Україні рівно місяць тому розпочалася війна, після того як 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

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