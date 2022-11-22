Практично вся теплова та гідрогенерація України зазнала ракетних ударів - Укренерго

В Україні майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій "Укренерго".

В Україні практично не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій через ракетні обстріли РФ.

Про це під час брифінгу повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових та гідроелектростанцій. Для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнала ушкоджень, зазнала ракетних ударів", – розповів Кудрицький.

Він також зазначив, що в Україні практично на кожну важливу підстанцію "щось прилітало", а на окремі - й по декілька разів.

"На деякі підстанції прилітало по декілька разів – по 3, по 5 й навіть по 8 разів", – сказав голова "Укренерго".

За його словами, масштаби руйнувань колосальні, а після кожної масованої ракетної атаки потрібен час, щоб заживити більшість споживачів та відновити електропостачання.

Нагадаємо, що Росія кілька разів за станні два місяці атакувала об'єкти критичної інфраструктури України. Були завданні руйнування на електропідстанціях Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Києва, Харкова, Житомимрщини, Вінниччини, Рівненщини та інші. Також після атаки проблеми зі світло були в сусідній Молдові.

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