Практика 2014 року: Жданов пояснив, навіщо окупанти обстрілюють Донецьк

Загарбники мають декілька цілей, коли обстрілюють окупований ними ж Донецьк, як це вони робили і в 2014 році.

Окупанти дегуманізують Україну, обстрілюючи Донець і звинувачуючи у цьому українську армію. Тобто вони намагаються налаштувати місцеве населення на те, що прийдуть Збройні Сили України, від чого усім стане погано.

Про сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону.

Ще однією причиною, чому окупанти обстрілюють Донецьк, експерт називає початок другої хвилі мобілізації бойовиків "ДНР", до якої внесли і військовозобов'язаних жінок.

"Тому, щоб мотивувати місцеве населення, вони здійснюють ось такі обстріли. Не підете захищати ось цю самопроголошену республіку, то знову потрапите під каральний меч Збройних Сил України. Прийдуть бандерівці, прийдуть націоналісти, як вони нас позиціонують, і буде вам горе. Ось для того робляться такі провокаційні обстріли із застосуванням аритлерії, мінометів. До речі, це практика 2014 року - вони здійснюють подвійні обстріли територій, які ж самі окупували", - сказав Жданов.

Нагадаємо, інформація про сильні обстріли з'явилася 15 червня від мешканців захоплених Донецька та Макіївки. Втім, бойовики так званої "ДНР" звинуватили в атаках Україну. Водночас користувачі соцмереж та РНБО України спростовують заяви окупантів. Також Американський інститут вивчення війни повідомив, що бойовики обстрілюють окупований Донецьк, аби посилити мобілізацію і антиукраїнські настрої.

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