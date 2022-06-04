Прапор України, який майорів над "Азовсталлю", передали до музею

Прапор України, який майорів над "Азовсталлю", передали до музею

Начальник ГУР МО Кирило Буданов та захисники Маріуполя передали до експозиції "Україна – розп’яття" Державний Прапор України, який майорів над "Азовсталлю".

Експозицію розгорнуто у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Щоб передати на довічне зберігання реліквію, що невдовзі стане титульним експонатом музейної колекції свідчень російсько-української війни, разом із генерал-майором Кирилом Будановим до музею завітали захисники Маріуполя. Зазначена реліквія – це Державний Прапор України, що майорів над “Азовсталлю” та, як і поранені воїни, був урятований із пекла сталеварні", - йдеться в повідомленні.

Буданов, свлєю чергою, переконаний, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь.

Зазначається, що на заході побували й дружини оборонців Міста-героя, які дотепер перебувають у російському полоні.

"Неймовірну силу духу та незламності випромінюють ці мужні жінки. Вони сповнені наснаги й упевненості, вони борються й боротимуться за своїх чоловіків-героїв", - кажуть у ГУР.

Нагадаємо, очільник МВС України Денис Монастирський повідомив, що держава має інформацію про умови утримання та можливості визволення з полону бійців полку "Азов" завдяки тому, що з ними комунікують військові розвідники.

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