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"Прапор український - на місці": у Конотопі заявили, про зміну влади йтися не може

"Прапор український - на місці": у Конотопі заявили, про зміну влади йтися не може

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"Прапор український - на місці": у Конотопі заявили, про зміну влади йтися не може

Associated Press

Перемовини тривали трохи більше десяти хвилин.

Росіяни прибули до Конотопа "домовлятися" про здавання міста: влада заявила, що про це не може бути мови.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Розмова з росіянами в Конотопі уповноваженого мною від військової адміністрації тривала близько 12 хвилин. Я був на гучному зв’язку під час перемовин. Домовленість наступна: Ні про жодну зміну влади мова не може йти. Вони зацікавлені в правопорядку. Введення військ не буде. Прапор український − на місці", - наголосив Живицький.

За його словами, є домовленість. За нею: не має бути взаємних провокацій.

"Вони залишаються стояти на своїх позиціях. Буде забезпечено безперешкодний проїзд комунального транспорту і служб, автомобілів швидкої, з продуктами, гуманітарних вантажів",  - наголосив голова ОДА.
За його словами, задля забезпечення безпеки в місті і контролю будуть додатково встановлені блок-пости в глиб міста Конотоп.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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