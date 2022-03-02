"Прапор український - на місці": у Конотопі заявили, про зміну влади йтися не може

Перемовини тривали трохи більше десяти хвилин.

Росіяни прибули до Конотопа "домовлятися" про здавання міста: влада заявила, що про це не може бути мови.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Розмова з росіянами в Конотопі уповноваженого мною від військової адміністрації тривала близько 12 хвилин. Я був на гучному зв’язку під час перемовин. Домовленість наступна: Ні про жодну зміну влади мова не може йти. Вони зацікавлені в правопорядку. Введення військ не буде. Прапор український − на місці", - наголосив Живицький.

За його словами, є домовленість. За нею: не має бути взаємних провокацій.

"Вони залишаються стояти на своїх позиціях. Буде забезпечено безперешкодний проїзд комунального транспорту і служб, автомобілів швидкої, з продуктами, гуманітарних вантажів", - наголосив голова ОДА.

За його словами, задля забезпечення безпеки в місті і контролю будуть додатково встановлені блок-пости в глиб міста Конотоп.