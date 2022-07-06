Прапор збентежив наших ворогів: росіяни намагалися провести авіарозвідку та вдарити по Зміїному

Російські військові намагалися провести авіарозвідку острова Зміїний та вдарити по ньому.
До таких дій окупанти вдалися після повідомлення про те, що на Зміїному є прапор України.
Про це повідомила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Прапор перебуває на острові, очікує свого часу. Інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів. Вони намагалися провести авіаційну розвідку і завдати ударів", - сказала вона.
Але, за словами Гуменюк, помітивши загрозу застосування зброї ЗСУ під час наближення літаків, загарбники свої наміри "відкорегували і поки тримаються подалі".
Нагадаємо, ЗСУ зачистили острів Зміїний від залишків "руского духу", знищивши зброю і техніку окупантів. Прапор України доправили на острів гелікоптером, проте ще не підіймали, оскільки туди ніхто не висаджувався.
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