Прапори УПА на бронетехніці від Польщі: офіцер “Азову” відреагував на обурення польського міністра оборони

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який обурився через червоно-чорні прапори УПА на польських БТР Rosomak, використав тему “історичної війни” заради порції дешевої популярності.

Про це сказав офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Роман Пономаренко в коментарі “24 каналу”.

Він наголосив, що така заява посадовця лише піднімає градус несприйняття України в польському суспільстві.

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При цьому, за словами офіцера "Азову", міністр Косіняк-Камиш продемонстрував, що Польща не сприймає реально загрозу поразки України у війні.

"Теоретична українська поразка у війні для них сприймається не через тезу "Польща стане наступною жертвою Росії", а як можливість чужими руками прибрати потенційного конкурента на роль регіонального лідера", – зазначив Пономаренко.

Офіцер "Азову" зазначив, що польський міністр не акцентував на тому, що техніка з “прапорами УПА” воює на фронті та стримує російських загарбників якнайдалі, зокрема, й від кордону Польщі.

Пономаренко також нагадав, що один з найбільших антикомуністів в історії Вінстон Черчилль не висловлював свого обурення тим, що в часи Другої світової війни на британській військовій техніці, яку постачали в Радянський Союз, малювали радянську комуністичну символіку.

Нагадаємо, польський міністр оборони Косіняк-Камиш назвав прапори УПА "провокацією, якої не повинно бути". За його словами, він доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві "для з'ясування цього питання".

Польщу обурили прапори УПА на переданій ЗСУ техніці

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