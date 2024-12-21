Прапори УПА на переданій ЗСУ техніці: Польща висловила сильне обурення (відео)

Польща передала українським військовим сотню Rosomak.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обурився через червоно-чорні прапори УПА, які українські військові прикріпили до бронетранспортерів Rosomak. Цю техніку ЗСУ отримали від Варшави
Про це йдеться у дописі польського міністра.
Косіняк-Камиш назвав прапори УПА "провокацією, якої не повинно бути". За його словами, він доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві "для з'ясування цього питання".
"Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, переданих Польщею українській армії, є провокацією, якої не повинно бути. Я наказав терміново втрутитися українського аташе у Варшаві, щоб з'ясувати це питання", - йдеться у дописі очільника польського Міноборони.
Зауважимо, що телеканал WarNewsPL оприлюднив на платформі X відео, на якому видно два колісних бронетранспортери Rosomak з прапорами УПА.
Українські Сили оборони отримали Rosomak від Польщі після початку повномасштабного вторгнення. За даними канцелярії польського президента, Варшава надала сотню таких машин.
Як повідомлялося, у Польщі хочуть прирівняти ОУН і УПА до фашизму. Польські політики внесли до Сейму законопроєкт, що передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру.
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