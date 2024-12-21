Прапори УПА на переданій ЗСУ техніці: Польща висловила сильне обурення (відео)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обурився через червоно-чорні прапори УПА, які українські військові прикріпили до бронетранспортерів Rosomak. Цю техніку ЗСУ отримали від Варшави

Про це йдеться у дописі польського міністра.

Косіняк-Камиш назвав прапори УПА "провокацією, якої не повинно бути". За його словами, він доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві "для з'ясування цього питання".

"Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, переданих Польщею українській армії, є провокацією, якої не повинно бути. Я наказав терміново втрутитися українського аташе у Варшаві, щоб з'ясувати це питання", - йдеться у дописі очільника польського Міноборони.

Зауважимо, що телеканал WarNewsPL оприлюднив на платформі X відео, на якому видно два колісних бронетранспортери Rosomak з прапорами УПА.

Польщу обурили прапори УПА на переданій ЗСУ техніці

Українські Сили оборони отримали Rosomak від Польщі після початку повномасштабного вторгнення. За даними канцелярії польського президента, Варшава надала сотню таких машин.

Як повідомлялося, у Польщі хочуть прирівняти ОУН і УПА до фашизму. Польські політики внесли до Сейму законопроєкт, що передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру.

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