Шахрай з Дніпра обіцяв високу посаду прокурора: скільки коштувало

Чоловік з Дніпра обіцяв посаду в генпрокуратурі / © Київська міська прокуратура

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У Дніпрі викрили 62-річного чоловіка, який обіцяв працевлаштувати жінку на керівну посаду до Офісу генерального прокурора за 25 тисяч євро. Його затримали після того, як перерахували частину обумовленої суми.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними Київської міської прокуратури та слідчих поліції, чоловік переконував свою жертву, що має «зв’язки з першими особами Офісу генерального прокурора». Ніби він може вирішити питання щодо працевлаштування як до центрального апарату, так і до структурних підрозділів обласних прокуратур.

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Вартість такої «послуги» становила 25 тисяч євро. Він вимагав 15 тисяч євро одразу, а решту 10 тисяч — після призначення на посаду. З метою конспірації просив перераховувати гроші на криптогаманець, уникаючи особистих зустрічей для передавання готівки.

Після того, як частина суми була перерахована, чоловіка затримали. Йому готується повідомлення про підозру у закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).

Затриманий вже є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні за аналогічний злочин. Раніше він пропонував працевлаштування до оборонної компанії за гроші. Ця справа наразі розглядається у Подільському районному суді Києва.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ викрила російського «крота» у Повітряних силах України. Льотчик-інструктор однієї з авіабригад ЗСУ допомагав ворогові готувати удари по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000.

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