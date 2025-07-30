ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Шахрай з Дніпра обіцяв високу посаду прокурора: скільки коштувало

Затримали чоловіка, який обіцяв працевлаштувати жінку в Офісі генерального прокурора.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Чоловік з Дніпра обіцяв посаду в генпрокуратурі

Чоловік з Дніпра обіцяв посаду в генпрокуратурі / © Київська міська прокуратура

У Дніпрі викрили 62-річного чоловіка, який обіцяв працевлаштувати жінку на керівну посаду до Офісу генерального прокурора за 25 тисяч євро. Його затримали після того, як перерахували частину обумовленої суми.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними Київської міської прокуратури та слідчих поліції, чоловік переконував свою жертву, що має «зв’язки з першими особами Офісу генерального прокурора». Ніби він може вирішити питання щодо працевлаштування як до центрального апарату, так і до структурних підрозділів обласних прокуратур.

Вартість такої «послуги» становила 25 тисяч євро. Він вимагав 15 тисяч євро одразу, а решту 10 тисяч — після призначення на посаду. З метою конспірації просив перераховувати гроші на криптогаманець, уникаючи особистих зустрічей для передавання готівки.

Після того, як частина суми була перерахована, чоловіка затримали. Йому готується повідомлення про підозру у закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).

Затриманий вже є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні за аналогічний злочин. Раніше він пропонував працевлаштування до оборонної компанії за гроші. Ця справа наразі розглядається у Подільському районному суді Києва.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ викрила російського «крота» у Повітряних силах України. Льотчик-інструктор однієї з авіабригад ЗСУ допомагав ворогові готувати удари по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie