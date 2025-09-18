"Працюють у важкій обстановці": нардеп знову закликав підняти зарплати в ТЦК

Нардеп закликав підвищити зарплати в ТЦК / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

Народний депутат України Олександр Федієнко знову заявив, що працівникам ТЦК потрібно підняти зарплату, бо вони «працюють у важкій психологічній обстановці».

Про це нардеп сказав в інтер’ю youtube-каналу «Суперпропозиція».

За словами депутата, до нього звернулися працівники ТЦК, які займаються поховання загиблих військових і консультацією родин зниклих безвісти, з проханням підняти зарплату.

«Зарплата в ТЦК — 20 000 грн. Що у військового, що у цивільного (працівника ТЦК — Ред.)… Ненормований робочий день. Клімат психологічний — важкий. Важко морально, емоційно», — каже Федієнко.

Нардеп зазначив, що звертався до Міноборони з проханням збільшити цю суму — хоча б цивільним працівникам ТЦК — на що йому відповіли: «Грошей немає».

«Наповнення Збройних сил виконують суто ТЦК. Розшук і поховання — суто ТЦК. Я підтимую ідею рекрутингу, контрактної армії, але як людина з оборонного комітету я розумію, що під час такої війни, як є у нас, це все — блеф. Воно працювати не буде. У нас фізично не вистачить професіоналів, кількісно людей. Це війна. Є втрати — безповоротні чи поранення. Нам потрібно наповнювати наші Збройні сили. І по факту це виконують тільки ТЦК», — каже політик.

Федієнко прокоментував свою попередню заяву, коли запропонував підвищити зарплату працівникам ТЦК та СП до рівня Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та прокуратури. Він заявив, що це був «трохи сарказм».

Крім того, депутат здивував заявою, що не підтримує ідею реформування ТЦК. На його думку, якщо у ТЦК є прояви корупції, то треба боротися з корупціонерами, а не з самою організацією, як такою.

