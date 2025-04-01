Працювали на спецслужби Росії: СБУ затримала кремлівських піарників (фото)

СБУ викрила підпільне PR-агентство РФ / © СБУ

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Служба безпеки України знешкодила мережу російських інформаційних диверсантів, які на замовлення кремлівських спецслужб вели підривну діяльність у ЄС.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

На Київщині затримано двох професійних піарників, які працювали на Москву, створюючи сотні пропагандистських матеріалів для ЄС.

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Згідно з розслідуванням, зловмисники створили понад 200 пропагандистських сайтів-клонів, маскували їх під незалежні ЗМІ та поширювали наративи, що виправдовували агресію РФ.

Окрім цього, вони займалися піаром російських олігархів, зокрема:

Ігоря Шувалова (глава держбанку РФ, який фінансує війну);

Андрія Костіна (керівника санкційного ВТБ, близького до Путіна).

Затримання підозрюваного / © СБУ

До 2022 року фігуранти співпрацювали з російськими замовниками на комерційній основі, а після повномасштабного вторгнення перейшли на дистанційну роботу на спецслужби РФ. Під час обшуків у них вилучили техніку з доказами злочинів.

Речові докази / © СБУ

Речові докази / © СБУ

Затриманим оголошено підозру за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила агентів РФ на Дніпропетровщині.