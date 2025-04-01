ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Працювали на спецслужби Росії: СБУ затримала кремлівських піарників (фото)

Затримано двох професійних піарників, пов’язаних із фінансовою верхівкою РФ.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Затримання підозрюваного

СБУ викрила підпільне PR-агентство РФ / © СБУ

Служба безпеки України знешкодила мережу російських інформаційних диверсантів, які на замовлення кремлівських спецслужб вели підривну діяльність у ЄС.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

На Київщині затримано двох професійних піарників, які працювали на Москву, створюючи сотні пропагандистських матеріалів для ЄС.

Згідно з розслідуванням, зловмисники створили понад 200 пропагандистських сайтів-клонів, маскували їх під незалежні ЗМІ та поширювали наративи, що виправдовували агресію РФ.

Окрім цього, вони займалися піаром російських олігархів, зокрема:

  • Ігоря Шувалова (глава держбанку РФ, який фінансує війну);

  • Андрія Костіна (керівника санкційного ВТБ, близького до Путіна).

Затримання підозрюваного / © СБУ

Затримання підозрюваного / © СБУ

До 2022 року фігуранти співпрацювали з російськими замовниками на комерційній основі, а після повномасштабного вторгнення перейшли на дистанційну роботу на спецслужби РФ. Під час обшуків у них вилучили техніку з доказами злочинів.

Речові докази / © СБУ

Речові докази / © СБУ

Речові докази / © СБУ

Речові докази / © СБУ

Затриманим оголошено підозру за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила агентів РФ на Дніпропетровщині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie