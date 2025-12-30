ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
495
1 хв

Працював на ворога через Білорусь: ДБР повідомило про підозру колишньому депутату ОПЗЖ

Екснардеп-втікач від ОПЗЖ отримав підозру за виступи на роспропаганді.

Руслана Сивак
ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про ще одну підозру колишньому народному депутату від забороненої партії “ОПЗЖ». Експарламентар, який, імовірно, переховується в Росії, звинувачується у державній зраді та приховуванні доходів.

Про це повідомляє ДБР України.

За даними слідства, узимку 2022-2023 років підозрюваний регулярно виступав у пропагандистських ефірах на білоруському ТБ. У програмах він публічно підтримував військову агресію РФ, поширював антиукраїнські наративи та брав участь в інформаційно-психологічних операціях ворога.

Окрім інформаційної співпраці з окупантами, ДБР виявило факти умисного неподання електронних декларацій за 2021-2023 роки. Наразі чоловіку інкримінують:

  • державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ);

  • умисне неподання декларацій (ст. 366-3 ККУ).

Санкція статті передбачає найвищу міру покарання — довічне ув’язнення. Раніше до суду вже скеровували справу проти цього ж депутата за держзраду та напад на ветерана АТО.

Нагадаємо, раніше в Україні затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила у розшук нардепа Христенка. Днем зникнення Хриcтенка вважають 21 липня 2025 року. Востаннє його бачили у населеному пункті Гореничі Бучанського району Київської області.

495
