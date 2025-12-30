Працював на ворога через Білорусь: ДБР повідомило про підозру колишньому депутату ОПЗЖ

ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про ще одну підозру колишньому народному депутату від забороненої партії “ОПЗЖ». Експарламентар, який, імовірно, переховується в Росії, звинувачується у державній зраді та приховуванні доходів.

Про це повідомляє ДБР України.

За даними слідства, узимку 2022-2023 років підозрюваний регулярно виступав у пропагандистських ефірах на білоруському ТБ. У програмах він публічно підтримував військову агресію РФ, поширював антиукраїнські наративи та брав участь в інформаційно-психологічних операціях ворога.

Окрім інформаційної співпраці з окупантами, ДБР виявило факти умисного неподання електронних декларацій за 2021-2023 роки. Наразі чоловіку інкримінують:

державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ);

умисне неподання декларацій (ст. 366-3 ККУ).

Санкція статті передбачає найвищу міру покарання — довічне ув’язнення. Раніше до суду вже скеровували справу проти цього ж депутата за держзраду та напад на ветерана АТО.

Нагадаємо, раніше в Україні затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила у розшук нардепа Христенка. Днем зникнення Хриcтенка вважають 21 липня 2025 року. Востаннє його бачили у населеному пункті Гореничі Бучанського району Київської області.

