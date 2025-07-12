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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2 хв

"Працюємо з ментами": як діють схеми з переправлення ухилянтів до Придністров'я і скільки коштує "квиток"

У ЗМІ розповіли, як ухилянти тікають до Придністров’я, як діють схеми з переправлення і яка вартість «квитка».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
ЗМІ про схеми втечі ухилянтів до Придністров'я – деталі

ЗМІ про схеми втечі ухилянтів до Придністров’я — деталі / © УНІАН

Нерідко українські чоловіки, намагаючись уникнути мобілізації, тікають до невизнаного Придністров’я.

Журналісти «Слідство.Інфо» поспілувалиися з організаторами «маршрутів» і самими ухилянтами, які розповіли, як діють схеми і скільки коштує «такса».

За словами організаторів схем, просять клієнтів приїхати в Одесу, звідки залучені водії перевозять їх до кордону з Придністров’ям.

«Працюємо з ментами»

«Нас забрали машиною з готелю, і ми рухалися десь 100 км до кордону. Потім пересіли ще в одну машину. Далі нас висадили десь у полі й сказали сховатись у лісопосадці. Хвилин через 10 нас із тепловізором знайшов провідник. Я нарахував близько 14-17 людей, які займалися тим, щоб ми виїхали. На кожному етапі вони між собою по раціях спілкувалися. Там точно у команді є прикордонники. І ті, що на дронах, і ті, що з тепловізорами. Нас буквально вели у темряві», — розповів журналістам чоловік, що втік до Придністров’я з України після початку повномасштабного вторгнення.

Один з організаторів незаконних переправлень у розмові з журналістами також стверджував, що до цієї схеми залучені правоохоронці: «Там ми працюємо з ментами… Ну, коротше, і поліція там задіяна, і митниця».

Скільки коштує «квиток»

Пресофіцерка 2-го прикордонного загону Держприкордонслужби Юлія Галицька підтверджує, що від початку повномасштабного вторгнення РФ ділянка кордону з невизнаним Придністров’ям має попит в ухилянтів

«Вартість таких поїздок варіювалася від $5 тисяч, $20 тисяч і навіть були більші цифри», — каже пресофіцерка.

Чому саме Придністров’я

Військовий Держприкордонслужби Павло (прізвище він попросив не розголошувати), який займається боротьбою з нелегальною міграцією, пояснив, чому Придністров’я таке популярне серед ухилянтів.

За його словами, організатори незаконних переправлень обирають цю ділянку кордону через те, що наразі вона досить слабко охороняється з боку невизнаного Придністров’я.

«І тим самим вони (утікачі, — ред.) спрощують собі шлях для подальшого перетину кордону до Молдови. А також важливо, що це сегмент („ПМР“, самопроголошена „Придністровська молдовська республіка“ — ред.) ворожої до нас країни. Наскільки ми всі знаємо, „ПМР“ — це підконтрольна невизнана країна, яка повністю фінансується РФ. І я думаю, що їм надходять прямі вказівки щодо пропуску цих осіб», — розповідає Павло.

Він попереджає, що українські ухилянти і не підозрюють, на яку небезпеку себе наражають, втікаючи до Придністров’я. Адже там вони потрапляють у підвали на жорстокі допити російських спецслужб. Детальніше про це читайте за посиланням.

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