Укрaїнa
256
2 хв

Працівник хімзаводу на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки у 5 областях України

Чоловіка під керівництвом ФСБ коригував удари по військових об’єктах України.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
СБУ затримала коригувальника

СБУ затримала коригувальника / © СБУ

У Київській області правоохоронці викрили 40-річного працівника місцевого хімічного заводу, який, діючи на замовлення російської ФСБ, надавав ворогу дані для точного ураження військових цілей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Telegram.

За інформацією СБУ, основним завданням затриманого було визначення та передача координат аеродромів, комплексів протиповітряної оборони та підприємств з виробництва безпілотних літальних апаратів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.

Для виконання завдань він здійснював розвідку на місцях, позначав цілі на цифрових картах та отримував додаткові дані через знайомих, під виглядом дружніх розмов збираючи розвідувальну інформацію.

СБУ викрила агента під час спроби зафіксувати наслідки ракетного удару по Київщині. Одночасно було вжито заходів для підвищення безпеки об’єктів українських військ.

/ © СБУ

© СБУ

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими матеріалами, підготовленими для окупантів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні слідчі дії проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ. Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони.

256
