Працівник підприємства на Київщині передавав росіянам локації підрозділів ППО: що йому "світить" / © СБУ

Реклама

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено ще одного коригувальника російських повітряних атак. Він відстежував розташування підрозділів протиповітряної оборони на Київщині та передавав цю інформацію ворогу.

Про це пише СБУ.

Як встановило розслідування, агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого завербувала ФСБ. У поле зору російських спецслужб він потрапив через свою активність у забороненій соціальній мережі «ВКонтакті».

Реклама

Головним завданням зрадника було виявлення позицій мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій, що захищають повітряний простір столиці. Для цього він під час повітряних тривог виходив на місцевість, щоб зафіксувати координати роботи української ППО. Після виявлення цілей, агент негайно надсилав звіти своєму куратору через анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його діяльності та провели заходи для убезпечення позицій Сил оборони. Згодом його затримали «на гарячому», коли він шпигував поблизу місця дислокації українських військових.

На підставі доказів, зібраних СБУ, суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, два агенти російської ФСБ отримали тюремні вироки за підготовку терактів і диверсій у Києві. За матеріалами СБУ та Нацполіції, один із засуджених намагався підірвати поліцейських у центрі столиці, а інший — підпалював автомобілі ЗСУ. Обох затримали наприкінці 2024 року.

Реклама

У ніч проти 12 вересня Росія перебувала під масованою атакою дронів. Було уражено порт Приморська та низку нафтоперекачувальних станцій. Орієнтовні щоденні втрати бюджету Росії від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів.

Також після атаки українських безпілотників у нафтоналивному порту Приморськ у Ленінградській області РФ пошкоджені два причали та нафтовий танкер. Місцеві жителі виявили маслянисті плями на березі Фінської затоки.