Працівник СІЗО закохався в арештантку і погодився на злочин

В'язниця. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Реклама

Працівник Рівненського слідчого ізолятора під впливом романтичних стосунків із арештанткою погодився допомагати з постачанням наркотичних засобів на територію установи

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Як зазначили в ДБР, організатором наркотрафіку був раніше судимий чоловік, який перебував під вартою у тій же установі за справою щодо збуту наркотиків і злочинного впливу.

Реклама

«Під тиском емоційного зв’язку посадовець погодився на участь у схемі. Він отримував наркотики на своє ім’я за вказівками ув’язненої, після чого проносив заборонені речовини до установи. Арештантка, прикриваючись передачами, передавала „товар“ організатору, який уже поширював наркотики серед інших утриманців СІЗО», — йдеться у повідомленні.

Таким чином у СІЗО потрапляли такі наркотики як бупренорфін, метамфетамін, канабіс та психотропні речовини типу PVP («солі»).

«Грошей працівник ізолятора за участь у злочині не брав — його „винагородою“ стали інтимні фото та листування з арештанткою, які, ймовірно, були інструментом впливу», — повідомили в ДБР.

Працівника СІЗО затримали «на гарячому» під час отримання чергової партії наркотиків.

Реклама

Жінка, яка вмовила працівника СІЗО, вже отримала вирок у іншій справі — її засуджено до 5 років і 2 місяців позбавлення волі, які вона відбуватиме в іншій установі.

Усім трьом фігурантам — працівнику СІЗО, арештантці та організатору — повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотиків у місці позбавлення волі, вчинене організованою групою повторно).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Київському слідчому ізоляторі відбулися масові затримання. Частина персоналу СІЗО та медики діяли під контролем криміналітету.

Реклама