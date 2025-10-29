ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
477
2 хв

Працівник ТЦК допомагав утікати мобілізованим: "заробіток" ледь вмістився на ліжку (фото)

Військовослужбовець потайки виводив за межі ТЦК чоловіків, які прибули для мобілізації, але не бажали служити.

Богдан Скаврон
Затримання працівника ТЦК

Затримання працівника ТЦК / © Державне бюро розслідувань

На Закарпатті інструктор відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП за гроші допомагав призовникам втікати з приміщення центру комплектування, а військовослужбовцям, яких повернули після СЗЧ — з батальйону резерву.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань після завершення досудового розслідування цієї справи.

За даними слідства, працівник ТЦК потайки виводив за межі установи чоловіків, які прибули до військкомату для мобілізації, але не бажали служити.

Вартість такої послуги становила $3-4 тисячі, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. За $4-5 тисяч він також «допомагав» військовим, які щойно повернулися із СЗЧ, знову втікати із батальйону резерву.

Як з’ясували слідчі, під час приватних розмов із бійцями він сам схиляв їх до повторної втечі. Працівник ТЦК запевняв «клієнтів», що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів. Там на втікачів мав чекати його знайомий, щоб власним автомобілем доставити у безпечні місця.

За такою схемою місце несення служби залишили щонайменше 5 військовослужбовців.

Працівники ДБР затримали інструктора ще у лютому 2025 року під час отримання $10 тисяч за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям.

Під час обшуків за місцем його проживання вилученими в нього грішми повністю застелили велике ліжко.

Під час обшуків у працівника Мукачівського РТЦК та СП / © Державне бюро розслідувань

Під час обшуків у працівника Мукачівського РТЦК та СП / © Державне бюро розслідувань

Обвинуваченого судитимуть за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавленням волі.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що щомісяця на військову службу за мобілізацією і через систему рекрутингу прибуває близько 30 тисяч громадян України.

477
