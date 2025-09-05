ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Працівник ТЦК отримав ножові поранення під час перевірки документів: що сталося

Потерпілий отримав множинні різані рани руки.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні

У місті Зміїв на Харківщині працівник ТЦК отримав ножові поранення під час перевірки військово-облікових документів у 41-річного місцевого жителя.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Інцидент стався вранці 3 вересня під час заходів з оповіщення, які проводили працівники ТЦК.

Як сказано у повідомленні, військовозобов’язаний чоловік «агресивно відреагував на законну вимогу службової особи, дістав ніж та завдав працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ножових поранень».

У поліції уточнили, що потерпілий отримав множинні різані рани руки.

Чоловік, який накинувся на працівника ТЦК з ножем, намагався втекти, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 ККУ (погроза або насильство щодо службової особи).

Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у селі Боратин Луцького району двоє чоловіків вчинили фізичний спротив працівникам ТЦК, які намагалися перевірити їхні військово-облікові документи. Під час сутички сталася стрілянина.

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie