Працівник ТЦК отримав ножові поранення під час перевірки документів: що сталося

Мобілізація в Україні

У місті Зміїв на Харківщині працівник ТЦК отримав ножові поранення під час перевірки військово-облікових документів у 41-річного місцевого жителя.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Інцидент стався вранці 3 вересня під час заходів з оповіщення, які проводили працівники ТЦК.

Як сказано у повідомленні, військовозобов’язаний чоловік «агресивно відреагував на законну вимогу службової особи, дістав ніж та завдав працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ножових поранень».

У поліції уточнили, що потерпілий отримав множинні різані рани руки.

Чоловік, який накинувся на працівника ТЦК з ножем, намагався втекти, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 ККУ (погроза або насильство щодо службової особи).

Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у селі Боратин Луцького району двоє чоловіків вчинили фізичний спротив працівникам ТЦК, які намагалися перевірити їхні військово-облікові документи. Під час сутички сталася стрілянина.