Працівник ТЦК шантажував студента фальшивкою про розшук

Мобілізація в Україні

В одному з районних ТЦК та СП міста Миколаєва викрили військовослужбовця та його спільника, які шантажували студента одного з вишів фальшивим повідомленням про розшук. При цьому вони обіцяли вирішити «проблему» за 500 доларів США.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як встановило досудове слідство, у грудні минулого року підозрювані безпідставно внесли до інформаційної системи «Оберіг» дані про нібито неявку студента за викликом до ТЦК, попри те, що він мав законне право на відстрочку від призову.

Для психологічного тиску один з них надіслав студенту скриншот з бази, де той значився у розшуку.

Підозрювані вимагали 500 доларів США, обіцяючи вплинути на посадовців ТЦК для видалення даних із системи.

У березні 2026 року правоохоронці викрили підозрюваних після передачі та розподілу між собою обумовленої суми коштів.

© Офіс Генерального прокурора

Махінаторам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі одному із підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 99 840 гривень, щодо іншого — триває судовий розгляд.

Встановлюються інші можливі учасники схеми та додаткові епізоди злочинної діяльності.

Встановлюються інші можливі учасники схеми та додаткові епізоди злочинної діяльності.