Працівник ТЦК зніс своїм авто дворічну дитину і втік: деталі та фото

Місце ДТП на Одещині, де працівник ТЦК та СП збив дитину / © Поліція Одеської області

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

В Одеській області 3 вересня сталася резонансна аварія за участю працівника ТЦК та СП. Водій збив дворічного хлопчика та втік з місця події. Постраждалу дитину госпіталізували.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Реклама

Дорожньо-транспортна пригода сталася в одному із сіл Балтської громади Одеської області.

Реклама

За попередніми даними, працівник районного ТЦК та СП, який здійснював мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика віком 2,5 року. Дитина в цей момент відійшла від батька, з яким перебувала на дорозі. Після ДТП водій залишив місце аварії.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізували до лікарні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили тілесні ушкодження. Також провадження відкрили за статтею про залишення в небезпеці.

Реклама

Водія затримують у процесуальному порядку. Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усі обставини аварії.

Місце ДТП на Одещині, де працівник ТЦК та СП збив дитину / © Поліція Одеської області

До слова, у Луцьку оштрафували водія буса ТЦК, який на території житлового комплексу «Атлант» наїхав на вагітну та втік з місця події. Потерпіла отримала забої та садна. Патрульні склали на водія Fiat Scudo протоколи за порушення ПДР і залишення місця ДТП.

Новини партнерів