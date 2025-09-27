Працівник зазнав тиску на роботі: які компенсації передбачені законом

Робота / © Associated Press

Працівники, які зазнали мобінгу на робочому місці, підтвердженого судом, мають право на законні компенсації та вихідну допомогу.

Про це пише Судово-юридична газета.

Згідно з чинним законодавством, якщо працівник постраждав від цькування, факт якого встановлено судом, роботодавець повинен відшкодувати заподіяну шкоду, включно з витратами на лікування. Крім того, працівникові можуть нарахувати компенсацію за моральну шкоду у разі, якщо порушення його прав призвели до страждань або обмежили нормальне життя.

Закон також дозволяє працівнику розірвати трудовий договір, якщо роботодавець чинив мобінг або не вжив заходів для його припинення. У цьому випадку працівникові належить вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Керівники, які вчиняють мобінг або не реагують на скарги підлеглих, можуть бути звільнені за додатковими підставами, передбаченими КЗпП. Таким чином, підтверджений судом факт цькування тягне за собою не лише моральну, а й фінансову відповідальність роботодавця.

