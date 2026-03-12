ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
630
Час на прочитання
1 хв

Працівника "Ощадбанку" в критичному стані шпиталізували після затримання в Угорщині — Bloomberg

Затриманого працівника «Ощадбанку» шпиталізували, гроші банку залишилися у поліції.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ощадбанк

Ощадбанк / © УНІАН

Одного із громадян України, яких затримували в Угорщині, були змушені відправити до лікарні в критичному стані. Раніше Київ заявляв про грубе поводження із затриманими.

Про це голова Національного банку Андрій Пишний сказав в інтерв’ю для Bloomberg.

Він назвав інцидент «абсурдним і незаконним» звинувативши уряд Угорщини в «повному ігноруванні європейських норм, правил та цінностей». За його словами, операція перевезення коштів, яку здійснювали працівники «Ощадбанку» була звичайною практикою після того, як до України через війну перестали здійснювати авіарейси.

«Ви питаєте, чи здивований я тим, що сталося. Я б сказав, що я розлючений», — додав Пишний.

Bloomberg цитує угорське видання Telex, яке написало, що сьогодні, 12 березня, угорська влада поверне інкасаторські автівки, які затримувала разом із працівниками, але без конфіскованих коштів.

Нагадаємо, раніше Київ звинувачував Будапешт у грубому поводженні із затриманими українцями — їх 28 годин тримали у кайданках, не допускали до них консулів та адвокатів, говорили російською, а одного з них — який має інвалідність — довели до непритомності, не надаючи допомоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
630
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie