Працівника "Ощадбанку" в критичному стані шпиталізували після затримання в Угорщині — Bloomberg

Ощадбанк / © УНІАН

Реклама

Одного із громадян України, яких затримували в Угорщині, були змушені відправити до лікарні в критичному стані. Раніше Київ заявляв про грубе поводження із затриманими.

Про це голова Національного банку Андрій Пишний сказав в інтерв’ю для Bloomberg.

Він назвав інцидент «абсурдним і незаконним» звинувативши уряд Угорщини в «повному ігноруванні європейських норм, правил та цінностей». За його словами, операція перевезення коштів, яку здійснювали працівники «Ощадбанку» була звичайною практикою після того, як до України через війну перестали здійснювати авіарейси.

Реклама

«Ви питаєте, чи здивований я тим, що сталося. Я б сказав, що я розлючений», — додав Пишний.

Bloomberg цитує угорське видання Telex, яке написало, що сьогодні, 12 березня, угорська влада поверне інкасаторські автівки, які затримувала разом із працівниками, але без конфіскованих коштів.

Нагадаємо, раніше Київ звинувачував Будапешт у грубому поводженні із затриманими українцями — їх 28 годин тримали у кайданках, не допускали до них консулів та адвокатів, говорили російською, а одного з них — який має інвалідність — довели до непритомності, не надаючи допомоги.