Працівника ТЦК покарали за незаконну мобілізацію на Львівщині: деталі

Верховний Суд України відмовив у відкритті касаційного провадження за скаргою співробітника Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Богдана О.

Про це пише ZAXID.NET.

Військовий намагався оскаржити рішення судів попередніх інстанцій, якими його було визнано винним у незаконній мобілізації військовозобов’язаного, що мав законне право на відстрочку.

Деталі скандалу

Інцидент, що став приводом для судового розгляду, трапився у вересні 2025 року. 44-річний мешканець Львівщини Володимир Маліцький, отримавши повістку поштою, наступного дня добровільно з’явився до Золочівського РТЦК.

Чоловік мав намір оновити дані та підтвердити своє право на відстрочку, оскільки був єдиним опікуном 82-річного батька Йосипа Маліцького. Літній чоловік мав першу групу інвалідності та був прикутий до ліжка.

Попри наявність законних підстав для звільнення від призову, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення рекрутингу та комплектування Богдан О. повідомив Володимиру, що той нібито перебуває у розшуку та підлягає негайній мобілізації.

У зв’язку з реорганізацією управління соціального захисту та передачею функцій до Пенсійного фонду, Володимир Маліцький не встиг вчасно отримати оновлену довідку про отримання допомоги по догляду.

Однак матеріали справи свідчать, що працівник ТЦК Богдан О. достеменно знав про сімейні обставини призовника. Маліцький раніше вже звертався до центру комплектування для оформлення відстрочки, тож у його особовій справі містилася інформація про важкохворого батька з першою групою інвалідності. Незважаючи на це, посадовець ухвалив рішення про примусову відправку чоловіка до війська.

Які наслідки незаконного рішення

Володимира Маліцького одразу направили на полігон для проходження базової загальновійськової підготовки. В цей час його 82-річний немічний батько залишився вдома сам без жодного догляду. Тривогу забили сусіди, які почули крики літнього чоловіка. Саме вони певний час доглядали за ним та господарством, поки ситуація не набула розголосу.

Після втручання громадськості та розголосу у ЗМІ, Володимира Маліцького відпустили з полігону, а згодом офіційно списали з військової служби.

Дії працівника ТЦК кваліфікували за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). У жовтні Золочівський районний суд визнав Богдана О. винним та наклав на нього штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Посадовець не погодився з таким рішенням і намагався оскаржити його спочатку в апеляційному суді, а згодом — у Верховному Суді. Однак вища судова інстанція на початку лютого відмовила у відкритті провадження, підтвердивши законність покарання.

Нагадаємо, в Одесі двоє патрульних поліцейських «заробляли» на військовозобов’язаних, які підлягали мобілізації. Вони вимагали гроші у водіїв за те, що їх не буде доправлено до ТЦК.