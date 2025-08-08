Працівників ТЦК, які "не виконували план", відправляли на фронт – нардеп

ТЦК / © Поліція Полтавської області

Працівників ТЦК, які «не виконували мобілізаційний план», відправляли на фронт, у зону бойових дій.

Про це повідомив народний депутат Сергій Євтушок в ефірі «Новини Live».

«Всі зараз на 90% ТЦК укомплектовані людьми, які пройшли горнило війни, це правда. Але разом з тим, їх, напевно, потрібно спочатку лікувати було би, реабілітувати. Я теж не можу не погодитись, бо загострене почуття справедливості, а різні психологічні травми війни впливають на поведінку. Але я не хочу думати, що люди, які працюють в ТЦК, не розуміють, як потрібно поводитись з людьми, і треба їм про це розповідати і навчати. Я думаю, що вони дуже чітко розуміють», — каже він.

Проте, за словами нардепа, в ТЦК працює чіткий алгоритм, або навіть механізм, і доводяться певні орієнтири, показники, які вони повинні виконувати. І разом з тим, якщо вони не виконуються, то це впливає на керівництво тих ТЦК через вище керівництво, яке надає догани, ну і, звісно, по вертикалі.

«Ну і взагалі, тут діяла така раніше схема, що якщо ТЦК не забезпечує належний відсоток мобілізованих по мобілізаційним заходам, то такі працівники відправлялися до зони бойових дій», — зазначив Сергій Євтушок.

Нагадаємо, неподалік Рівного цивільні автівки притисли автомобіль ТЦК, сталася ДТП: люди вимагали віддати їм мобілізованого.