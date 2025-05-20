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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
475
Час на прочитання
2 хв

Працівників ТЦК не переводитимуть до бойових бригад: майор пояснив, чому військових не мобілізують

За словами майора Романа Істоміна, військовий ТЦК — це «майже стовідсотково» людина, яка або вже воювала, або має обмеження за станом здоров’я, через що не може бути мобілізована.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Працівників ТЦК не переводитимуть до бойових бригад: майор пояснив, чому військових не мобілізують

Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін / © скрін з відео

Працівники ТЦК та СП, тобто, цивільні особи, які працюють у більшості військових частин, не можуть бути переведені до бойових бригад, адже не є військовими. 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — цивільні особи, більшість з них жінки — не військовослужбовці, а працівники Збройних Сил України. Втім, на сьогодні майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП, які є підрозділом ЗСУ, вже мають бойовий досвід.

Про це сказав начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін в інтерв’ю «Фактам».

«Військовослужбовців-жінок це поки що також не стосується, якщо тільки вони не виявлять бажання перевестись до бойового підрозділу. В Україні наразі немає примусової мобілізації осіб жіночої статі і, відповідно, станом на тепер не ставиться питання стосовно переведення військовослужбовиць з ТЦК до бойових бригад», — сказав Істомін.

Він також зауважив, що називати військовослужбовців ТЦК працівниками, неправильно.

«І вже зовсім неправильно казати „мобілізація працівників ТЦК“, що також можна зустріти у медіа. Адже переведення військових і мобілізація цивільних це абсолютно різні процеси! В той же час мобілізувати військовослужбовців ТЦК неможливо— вони вже мобілізовані або служать за контрактом», — сказав Істомін.

Нагадаємо, раніше ветеран Нацгвардії, який був звільнений із Сил оборони за станом здоров’я і має групу інвалідності, повідомив про побиття та викрадення працівниками ТЦК.

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Дата публікації
Кількість переглядів
475
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