Працівників ТЦК в Одесі госпіталізували з хімічними опіками: що сталося

Військовослужбовці ТЦК / © Цензор.нет

У неділю, 15 лютого, у Київському районі міста Одеси між цивільними особами та групою оповіщення ТЦК сталася сутичка, під час якої проти військовослужбовців застосували перцевий газ. Вони отримали тілесні ушкодження та хімічні опіки очей.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

У повідомленні уточнили, що інцидент стався під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів та супроводження порушника військового обліку до районного ТЦК та СП.

«Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації», — повідомили в обласному ТЦК.

У відомстві звернулися до правоохоронних органів з клопотанням про притягнення до відповідальності «максимально широкого кола учасників інциденту».

В обласному ТЦК запевнили, що кожен учасник цього інциденту буде ідентифікований.

«Спроби силового тиску на представників сектору оборони є прямою допомогою агресору у дестабілізації тилу. Правопорядок та безпека особового складу будуть забезпечені всіма доступними законними методами», — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік напав на військових ТЦК і поранив одного з них ножем.