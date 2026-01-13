Працівники ТЦК на блокпостах: адвокатка роз’яснила, хто має право перевіряти документи

Блокпост на дорозі

Реклама

Працівники ТЦК не мають права перевіряти документи на блокпостах. Але якщо ми говоримо про Військову службу правопорядку (ВСП), то вони такі повноваження мають.

Про це в етері КИЇВ24 заявила адвокатка Катерина Аніщенко. Про це вона сказала, відповідаючи на запитання, хто має право перевіряти документи та чи дійсно ми переходимо на цифрову мобілізацію.

«Починаючи від 2026 року на законодавчому рівні розширено коло осіб, які можуть перевіряти документи. Окрім працівників Національної поліції, це можуть бути працівники Служби безпеки України та інших підрозділів правоохоронних органів, — пояснила правниця. — Працівники ТЦК не мають права перевіряти документи. Але якщо говорити про Військову службу правопорядку, то вони мають право перевіряти документи».

Реклама

Інформація про цифрову мобілізацію в Україні наразі не підтверджена, додає адвокатка. За її словами, «це просто гучні заголовки» — жодним правовим актом це не передбачено.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України запускає нову систему цифрового супроводу військовозобов’язаних — «Чекін мобілізованого». Проєкт передбачає повний трекінг кожного кроку мобілізаційного процесу, що дозволить цифровізувати шлях від отримання повістки до прибуття на службу.