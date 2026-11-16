Працівники ТЦК у Вінниці розпорошили газ у машині з вагітною жінкою: що відомо (відео)

Військові ТЦК / © Цензор.нет

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У Вінниці на Старому місті виник конфлікт між працівниками ТЦК та молодим подружжям. Під час зупинки автомобіля в салоні розпорошили газовий балончик і пошкодили пасажирські двері машини.

Про інцидент, який стався у суботу, 14 листопада, повідомив народний депутат Олег Мейдич.

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Конфлікт між ТЦК та молодим подружжям у Вінниці: що трапилося

За наявною інформацією, працівники ТЦК зупинили авто з 21-22-річними молодими людьми. Серед них була вагітна жінка. Під час конфлікту розпорошили в салон сльозогінний газ.

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На відео з місця події видно, що військові ТЦК грубо розмовляли з подружжям і пошкодили пасажирські двері.

«Такі дії є абсолютно неприпустимими та потребують жорсткої правової оцінки! Жоден статус, посада чи службове посвідчення не дають права на свавілля, застосування необґрунтованої сили та порушення прав громадян», — написав нардеп.

Увага! На відео присутні сцена насильства та нецензурна лексика 18+

Що заявили у поліції Вінницької області

У поліції Вінницької області в коментарях під відео повідомили, що учасників інциденту вже притягують до відповідальності.

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«Співробітників РТЦК та СП затримано в процесуальному порядку. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу», — зазначили правоохоронці.

Офіційна позиція Вінницького обласного ТЦК та СП

Ситуацію прокоментували і у Вінницькому обласному ТЦК та СП. Там визнали, що під час суперечки між військовими та цивільними розпорошили газовий балончик і пошкодили машину. Керівництво вже розпочало службову перевірку та запевнило, що співпрацює з поліцією.

«Наголошуємо, що жоден факт протиправних дій з боку військовослужбовців не залишиться без належного реагування. Кожен військовослужбовець, чия причетність до порушення буде встановлена, нестиме повну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства», — йдеться у повідомленні обласного ТЦК та СП.

У відомстві також закликали громадськість утриматися від передчасних висновків до завершення офіційної перевірки.

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Нагадаємо, у Вінниці мати сина загиблого українського військового заявила, що її дитину побили працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За її словами, хлопець показав документи, які підтверджують право на відстрочку, однак це не зупинило їх.

Раніше водій прокатав військового ТЦК на капоті 150 м. Як стало відомо, на Хмельниччині водія засудили до 7 років тюрми за наїзд на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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