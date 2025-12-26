Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

У приміщеннях ТЦК та СП не просто обмежуються права українських громадян, але навіть вчиняються кримінальні правопорушення.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, щороку зростає кількість звернень до омбудсмана з приводу порушень з боку працівників ТЦК.

Реклама

Дмитро Лубінець зазначив, що не всі скарги отримують підтвердження, але статистика свідчить про кардинальне зростання порушених прав.

«Без жодних юридичних підстав працівники ТЦК обмежують свободу громадян України, забирають особисті речі, застосовують силу. Ця сила призводить до дуже негативних явищ, коли громадяни України потрапляють до лікарень, а інколи навіть помирають», — сказав він.

Омбудсман наголосив на негативному ефекті від правопорушень з боку працівників ТЦК під час примусової мобілізації.

«Ми ніколи не зможемо перемогти Росію, якщо громадяни України будуть боятися представників ТЦК та СП більше, ніж російських ракет», — додав він.

Реклама

На думку Дмитра Лубінця, мотивацією для людей іти в армію повинно стати підвищення зарплати військовим і встановлення чітких термінів служби.

Нагадаємо, раніше представник ОК «Захід» пояснив, що лежить в основі кризи довіри та агресії до працівників ТЦК.