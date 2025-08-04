Працівники ТЦК збили, побили і мобілізували велосипедиста на Рівненщині: чим все закінчилося

Один із фігурантів справи / © Державне бюро розслідувань

Реклама

На Рівненщині судитимуть співробітників ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка, перед тим жорстоко його побивши.

Про це передає пресслужба ДБР.

Інцидент стався у лютому 2025 року у селі Іваннє Дубенського району на Рівненщині. Тоді троє працівників ТЦК помітили цивільного чоловіка на велосипеді та почали переслідувати його на службовому авто.

Реклама

Після відмови цивільного зупинитися, його збили. Чоловік вистрілив угору із сигнального пістолета, який мав при собі, що розлютило працівників ТЦК. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до автомобіля.

Двоє працівників ТЦК вирішили «покарати» його й завдали численних ударів у різні частини тіла та голови. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Побої припинилися лише після того, як військовозобов’язаний «пішов на діалог». Згодом він пройшов ВЛК і був мобілізований до війська.

У червні 2025 року ДБР повідомило про підозру вищевказаним особам. Вони визнали свою вину та після завершення судового процесу повідомили про намір перевестися до бойових бригад. Чи перебувають вони на фронті, наразі невідомо.

Реклама

Фігуранти обвинувачуються за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови), а двоє з них також за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України (катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним). ТЦКівцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Раніше повідомлялося, що цивільні з битами і трубами напали на співробітників ТЦК на Миколаївщині.