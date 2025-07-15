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Працівники ТЦК жорстоко затримали цивільних у Чернігові: кадри та реакція відомства
У Чернігівському ТЦК наголошують, що відео інциденту за участі військових і цивільних є викривленим та грає на руку ворогові.
Правоохоронці перевіряють обставини ймовірного інциденту між цивільними та працівниками ТЦК у Чернігові. Йдеться про відео в Мережі, на якому військові буцімто застосовують силу до громадян, які не чинять жодного опору.
Про це повідомляє ДБР.
Що сталося
У соцмережах з’явилося відео, на якому нібито 14 липня 2025 року на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові правоохоронці затримують двох осіб. З кадрів можна зробити висновок, що люди у формі застосовують силу до чоловіків, які не чинять спротиву. У затриманих — зв’язані руки, а один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю.
«ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває», — акцентували у відомстві.
У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження.
Реакція ТЦК
У Чернігівському ТЦК прокоментували інцидент. Зазначається, що під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці ТЦК та СП Чернігова і Нацполіція мали намір перевірити військово-облікові документи у двох громадян. Однак під час спілкування було встановлено, додають у відомстві, що зазначені особи перебували у стані алкогольного сп’яніння.
«На законну вимогу предʼявити військово-облікові документи військовозобов’язані почали агресивно чинити опір та намагалися розпочати бійку, що зафіксовано на боди-камерах військовослужбовців. Як з’ясувалося, обидва чоловіки є військовозобов’язаними та перебувають у розшуку як такі, що цілеспрямовано уникають військової служби по мобілізації в умовах воєнного стану», — зазначили у ТЦК.
Через агресивну поведінку на обох громадян представниками Нацполіції складено адміністративний протокол за статтею 185 КУпАП.
У Чернігівському ТЦК наголошують: військовослужбовці діяли, винятково керуючись чинним законодавством. А оприлюднене відео, кажуть військові, вирвано з контексту та подано у спотвореному вигляді.
«Такі дії грають на руку ворогові та шкодять спільним зусиллям у сфері національної безпеки», — застерігають у відомстві.
Там вказують на:
викривлення чи маніпулятивне трактування норм чинного законодавства України
публічне перекручування фактів, поширення свідомо спотвореної інформації або умисну дискредитацію посадових осіб
Усе це, підкреслюють у ТЦК, «не свобода слова, а інформаційний саботаж, який має ознаки правопорушення».
«Згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України, „перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань“ тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. В умовах воєнного стану такі дії можуть кваліфікуватися як загроза обороноздатності держави», — завершили у відомстві.
Нагадаємо, 14 липня вранці у Кривому Розі 51-річний чоловік під час перевірки військово-облікових документів напав на дільничного поліцейського та співробітника територіального центру комплектування і соціальної підтримки.
Виявилося, що цей чоловік перебуває в розшуку за ухилення від проходження військової служби. Він розпилив у їхній бік сльозогінний газ і вдарив кілька разів викруткою, яку мав із собою. Після нападу він почав тікати. Правоохоронці отримали тілесні ушкодження внаслідок нападу.