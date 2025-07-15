Працівники ТЦК жорстоко затримали цивільних у Чернігові: кадри та реакція відомства

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Правоохоронці перевіряють обставини ймовірного інциденту між цивільними та працівниками ТЦК у Чернігові. Йдеться про відео в Мережі, на якому військові буцімто застосовують силу до громадян, які не чинять жодного опору.

Про це повідомляє ДБР.

Інцидент за участі ТЦК в Чернігові

Що сталося

У соцмережах з’явилося відео, на якому нібито 14 липня 2025 року на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові правоохоронці затримують двох осіб. З кадрів можна зробити висновок, що люди у формі застосовують силу до чоловіків, які не чинять спротиву. У затриманих — зв’язані руки, а один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю.

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«ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває», — акцентували у відомстві.

У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження.

Реакція ТЦК

У Чернігівському ТЦК прокоментували інцидент. Зазначається, що під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці ТЦК та СП Чернігова і Нацполіція мали намір перевірити військово-облікові документи у двох громадян. Однак під час спілкування було встановлено, додають у відомстві, що зазначені особи перебували у стані алкогольного сп’яніння.

«На законну вимогу предʼявити військово-облікові документи військовозобов’язані почали агресивно чинити опір та намагалися розпочати бійку, що зафіксовано на боди-камерах військовослужбовців. Як з’ясувалося, обидва чоловіки є військовозобов’язаними та перебувають у розшуку як такі, що цілеспрямовано уникають військової служби по мобілізації в умовах воєнного стану», — зазначили у ТЦК.

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Через агресивну поведінку на обох громадян представниками Нацполіції складено адміністративний протокол за статтею 185 КУпАП.

У Чернігівському ТЦК наголошують: військовослужбовці діяли, винятково керуючись чинним законодавством. А оприлюднене відео, кажуть військові, вирвано з контексту та подано у спотвореному вигляді.

«Такі дії грають на руку ворогові та шкодять спільним зусиллям у сфері національної безпеки», — застерігають у відомстві.

Там вказують на:

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викривлення чи маніпулятивне трактування норм чинного законодавства України

публічне перекручування фактів, поширення свідомо спотвореної інформації або умисну дискредитацію посадових осіб

Усе це, підкреслюють у ТЦК, «не свобода слова, а інформаційний саботаж, який має ознаки правопорушення».

«Згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України, „перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань“ тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. В умовах воєнного стану такі дії можуть кваліфікуватися як загроза обороноздатності держави», — завершили у відомстві.

Нагадаємо, 14 липня вранці у Кривому Розі 51-річний чоловік під час перевірки військово-облікових документів напав на дільничного поліцейського та співробітника територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Виявилося, що цей чоловік перебуває в розшуку за ухилення від проходження військової служби. Він розпилив у їхній бік сльозогінний газ і вдарив кілька разів викруткою, яку мав із собою. Після нападу він почав тікати. Правоохоронці отримали тілесні ушкодження внаслідок нападу.

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