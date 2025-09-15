Працівниця банку обчистила рахунки 85-річної одеситки: привласнила майже 400 тис. грн

Гроші / © УНІАН

В Одесі банківська працівниця привласнила майже 400 тис. гривень заощаджень літньої клієнтки.

Про це повідомили у пресслужбі: Національної поліції України.

До правоохоронців із заявою звернулася 85-річна одеситка, яка виявила зникнення грошей з двох власних депозитних рахунків. Під час перевірки обставин співробітники поліції встановили, що до інциденту причетна 22-річна головна економістка служби роздрібного бізнесу банку, де клієнтка обслуговувалася.

За даними слідства, літня жінка відвідала відділення банку у Приморському районі міста для перегляду своїх заощаджень. Використавши довіру клієнтки та її похилий вік, працівниця банку замінила контактний телефон клієнтки на свій. Після того, як жінка залишила відділення, економістка отримала доступ до мобільного додатку банку від імені клієнтки, закрила її депозити та перевела 394 550 гривень на власну картку.

Начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Петро Чефарлічев повідомив, що фігурантці оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 362 — несанкціонована зміна електронної інформації, що завдала значної шкоди;

ч. 1 ст. 365-2 — зловживання повноваженнями для отримання неправомірної вигоди, що спричинило істотну шкоду правам громадян.

Максимальна санкція, що загрожує підозрюваній, — до шести років позбавлення волі з обмеженням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю до трьох років. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Частину незаконно привласнених коштів вона вже повернула потерпілій.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури. Поліцейські також перевіряють, чи могла фігурантка бути причетною до інших аналогічних злочинів.

