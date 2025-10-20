- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 319
- Час на прочитання
- 2 хв
Працівниця банку «зливала» російській ФСБ дані українських військових
Одеситка зливала дані військових, яких обслуговувала в банку.
Служба безпеки України викрила російську агентку, яка працювала в одному з державних банків Одеси та передавала спецслужбам РФ персональні дані українських військових.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки України зірвала агентурну операцію ФСБ, яка мала на меті проникнення до українського банківського сектору. В результаті спецоперації в Одесі затримали 56-річну працівницю державного банку, що передавала ворогу чутливу інформацію про клієнтів, зокрема про військовослужбовців Збройних сил України.
За даними слідства, особливий інтерес російських кураторів становили установчі відомості про захисників України — банківські рахунки, контактні дані та інша персональна інформація. Надалі окупанти планували використати ці відомості для організації терактів, проведення інформаційних диверсій і спроб вербування військових.
Агентку дистанційно завербували представники ФСБ після того, як вона неодноразово залишала антиукраїнські коментарі під публікаціями у проросійських Telegram-каналах. Згодом вона погодилася на співпрацю з ворогом.
Працюючи касиром у відділенні банку, жінка виконувала шпигунські завдання під час виконання службових обов’язків. Зокрема, вона уважно стежила за клієнтами у військовій формі або з ознаками поранень, отриманих на фронті. Помітивши таких відвідувачів, вона негайно повідомляла про них куратору з ФСБ, передаючи імена, номери рахунків та інші деталі.
Крім цього, у вільний від роботи час одеситка здійснювала розвідувальні обходи міста та його околиць, фотографуючи місця дислокації українських військових і техніки, а також райони портової інфраструктури.
Кіберфахівці СБУ вийшли на слід зрадниці, задокументували всі факти її діяльності й затримали під час чергової спроби передати розвіддані.
Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ викрила у в Державному космічному агентстві України агента ФСБ, який шпигував на користь Росії.