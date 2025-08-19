Захист прав споживачів в Україні – що варто знати про повернення товарів і скарги

Супермаркет / © Pixabay

Під час покупок українці часто стикаються з непорозуміннями щодо обміну, повернення та цін. Закон «Про захист прав споживачів» та Держпродспоживслужба забезпечують правовий захист громадян, допомагаючи вирішувати конфлікти та контролювати дії продавців.

Про це пише пресслужба Київської міської ради.

У разі порушення прав громадяни можуть звернутися до Держпродспоживслужби, надіславши електронну скаргу, лист на адресу вул. Б. Грінченка, 1, або зателефонувати на гарячу лінію Головного управління в Києві: (044)4869585.

Основні права споживачів

Повернення та обмін товарів

Покупець має право повернути або обміняти непродовольчий товар протягом 14 днів після придбання. Важливо, щоб товар не був у використанні, не пошкоджений, а товарний чек та ярлики чи пломби збережено. Деякі магазини встановлюють подовжений термін повернення — про це варто уточнювати при покупці.

Неякісний товар

Якщо придбаний товар виявився неякісним, його обов’язково можна обміняти або повернути. Продавець не має права відмовити в обміні, якщо він не може довести, що пошкодження виникло через покупця. При обміні зберігається вартість товару на момент покупки, навіть якщо ціна зросла, або покупець може вибрати інший товар із асортименту з перерахунком вартості.

Товари, що не підлягають поверненню та обміну

До таких належать: продовольчі товари, лікарські препарати, засоби гігієни, косметика та парфуми, білизна, тканини, шкарпетки, панчохи, дитячі м’які та гумові іграшки, деякі ювелірні вироби, книги та журнали, перуки та інші.

Пошкодження товару у магазині

Якщо ви ненавмисно розбили товар у магазині, продавець не має права змушувати вас сплатити його вартість, якщо тільки це не буде доведено в суді. До моменту покупки за збереження товару відповідає власник магазину.

Ціна товару

Вартість на ціннику повинна збігатися з вартістю в чеку. Якщо касир просить сплатити більше, ви маєте право відмовитися або вимагати повернення різниці. У разі порушень можна залишити скаргу у Книзі відгуків і пропозицій та звернутися до Держпродспоживслужби.

Камери схову та обшук речей

Продавці та охоронці не можуть безпідставно змушувати здавати речі до камери схову. Зробити це можна лише, якщо у вас є аналогічний товар, який за правилами магазину заборонено приносити всередину. Огляд речей можливий тільки з вашої згоди, а будь-який примус або залякування — підстава викликати поліцію.

Дотримання цих правил дозволяє покупцям захистити свої права, уникнути конфліктів і забезпечити безпечні покупки. Якщо ви зіткнулися з порушеннями, завжди можна звертатися до Держпродспоживслужби або викликати поліцію у разі неправомірних дій продавців чи охоронців.

