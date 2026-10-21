Посвідчення водія / © ТСН.ua

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У Верховній Раді України є законопроєкт №16170, який передбачає суттєві зміни для водіїв та кандидатів на отримання посвідчень. Документ пропонує встановити нові терміни дії прав, дозволити кермування від 17 років за певних умов та запровадити випробувальний термін для новачків.

Цей законопроєкт проаналізувала «Судово-юридична газета».

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Законопроєкт №16170 «Про внесення змін до Закону України „Про дорожній рух“ щодо посвідчень водія та взаємного визнання рішень про позбавлення права керування транспортними засобами» передбачає, зокрема, встановлення різних термінів дії права на керування транспортом залежно від категорії.

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Термін дії посвідчення водія: права можуть видавати на 15 або 5 років

Для категорій AM, A1, A2, A, B1, B та BE, до яких належать мопеди, мотоцикли та легкові автомобілі, пропонується встановити 15-річний термін дії права на керування.

Натомість для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE та T, що охоплюють, зокрема, вантажівки, автобуси, трамваї та тролейбуси, передбачений термін у п’ять років.

За наявності медичних показань термін дії права на керування окремою категорією можуть скоротити. Це дозволить частіше проводити медичні огляди або встановлювати інші індивідуальні обмеження, необхідні для безпеки дорожнього руху.

Поновлювати термін дії водійського посвідчення можна буде за умови підтвердження фізичної та психічної придатності водія. Для тих, хто керує вантажним і пасажирським транспортом визначених категорій, медогляд буде обов’язковим під час кожного поновлення.

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Водночас законопроєкт не передбачає обов’язкового повторного складання іспитів після завершення 15-річного або п’ятирічного терміну дії посвідчення. Порядок обміну та поновлення документів, зокрема можливість зробити це без повторних іспитів, має визначити Кабінет міністрів.

Крім того, документ передбачає, що посвідчення водія із завершеним терміном дії не підтверджуватиме право людини керувати транспортом. Виняток можуть зробити для випадків тимчасового подовження терміну дії документа під час надзвичайної ситуації, воєнного стану або інших кризових обставин — відповідний порядок визначатиме уряд.

Право керування авто з 17 років

Законопроєкт передбачає можливість отримувати право на керування автомобілями категорії B вже від 17 років. До досягнення повноліття така можливість діятиме за умови проходження медогляду, необхідної підготовки та успішного складання теоретичного і практичного іспитів.

Водночас до свого повноліття 17-річний водій зможе керувати авто лише у режимі супроводжуваного керування.

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Супроводжувальна особа має перебувати на передньому пасажирському сидінні, мати можливість надавати водієві необхідні вказівки та відповідати низці визначених вимог. Зокрема, супроводжувачу має бути щонайменше 24 роки. Він також повинен мати право керувати транспортом категорії B не менше п’яти років і не бути позбавленим права керування протягом останніх п’яти років.

Крім того, супроводжувачу не дозволятиметься перебувати під дією алкоголю, наркотиків, психотропних речовин або ліків, які можуть погіршувати увагу та швидкість реакції.

Інформацію про право на супроводжуване керування та припинення відповідного обмеження вноситимуть до посвідчення водія і державного реєстру.

Після досягнення водієм 18 років вимога щодо обов’язкового супроводу припинятиметься автоматично, якщо його право на керування не було зупинене або припинене з інших причин.

Кабмін має визначити порядок ідентифікації супроводжувальних осіб, а також додаткові вимоги до такого формату керування.

Дворічний випробувальний термін для водіїв-початківців

Законопроєкт також передбачає окремий правовий режим для людей, які вперше отримали посвідчення водія. Протягом двох років після отримання прав вони матимуть статус водіїв-початківців. На цей період пропонується встановити нульовий допустимий рівень алкоголю в організмі з урахуванням максимальної похибки відповідного технічного засобу.

Інформацію про тривалість випробувального терміну та дату його завершення зазначатимуть у посвідченні водія і держреєстрі.

Якщо водій під час випробувального терміну отримає право керувати транспортом іншої категорії, для неї застосовуватиметься термін, що залишився від попереднього випробувального періоду. Виняток передбачений для переходу з категорії AM на іншу категорію. У такому разі водієві встановлюватимуть новий дворічний випробувальний термін.

Законопроєкт також передбачає можливість запровадження додаткових заходів щодо водіїв-початківців, які грубо або неодноразово порушують правила дорожнього руху. Серед запропонованих заходів — обов’язкове коригувальне навчання, продовження випробувального періоду та встановлення спеціальних обмежень.

Окремо увагу планують зосередити на запобіганні керуванню у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також порушенням вимог щодо використання ременів безпеки та дитячих утримувальних систем.

Нові вікові межі для посвідчення водія

Законопроєкт передбачає перегляд переліку категорій транспорту та визначення мінімального віку, з якого можна буде отримати право на керування кожною з них.

Так, уже від 16 років пропонується дозволити керувати транспортом категорій AM, A1 та B1. Отримати права категорій A2, B, BE, C1 та C1E можна буде від 18 років.

Для категорії A мінімальний вік становитиме 20 років за умови щонайменше дворічного стажу керування транспортом категорії A2. За відсутності такого досвіду отримати право на керування транспортом категорії A можна буде лише від 24 років.

Для категорій C, CE, D1, D1E та T пропонується встановити мінімальний вік у 21 рік. Для категорій D та DE він становитиме 24 роки.

Водночас для окремих категорій вантажного та пасажирського транспорту закон може передбачати нижчий віковий поріг. Це буде можливим за умови, що водій має чинний документ, який підтверджує його професійну кваліфікацію.

Фізичне та мобільне посвідчення водія прирівняють за юридичною силою

Окреме положення законопроєкту стосується електронного формату водійських прав. Документ пропонує закріпити однакову юридичну силу фізичного та мобільного посвідчень водія для підтвердження права на керування транспортом.

Водій зможе отримати фізичне посвідчення разом із мобільним або лише фізичний документ. Наявність мобільного посвідчення не повинна бути обов’язковою умовою для реалізації права на керування транспортом.

Мобільний документ має давати змогу перевірити його дійсність, відкриті категорії, термін дії, встановлені обмеження та особливі умови керування. Водночас під час перевірки не повинні розкриватися дані, які не потрібні для підтвердження права людини керувати транспортом.

Втрата чи пошкодження електронного носія, мікрочипа або QR-коду фізичного посвідчення, а також неможливість їх прочитати не означатимуть припинення права на керування. Це правило діятиме за умови, що дійсність посвідчення можна підтвердити за даними державного реєстру.

Законопроєкт також передбачає уточнення вимог щодо пред’явлення водійських документів. За вимогою поліцейського водій повинен буде надати для перевірки посвідчення у фізичному або мобільному форматі, а також інші документи, передбачені законодавством.

Крім того, водії мають дотримуватися всіх обмежень, кодів та особливих умов керування, зазначених у посвідченні та державному реєстрі. Йдеться, зокрема, про вимоги щодо супроводжуваного керування та дотримання випробувального терміну.

Нові правила медоглядів водіїв

Зміни також передбачені щодо медогляду кандидатів у водії та тих, хто вже має право на керування транспортом.

Законопроєкт пропонує розподілити водіїв на дві групи залежно від категорії транспорту. До першої увійдуть категорії AM, A1, A2, A, B1, B та BE, а до другої — C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE.

Для первинного отримання права на керування транспортом медогляд буде обов’язковим. Кандидат також має відповідати встановленим мінімальним вимогам щодо фізичної та психічної придатності.

Водіям другої групи доведеться проходити медогляд не лише під час первинного отримання прав, а й уразі кожного поновлення права на керування.

Для першої групи можуть передбачити альтернативні механізми підтвердження придатності. Залежно від встановленого порядку це може бути медогляд, самостійна оцінка стану здоров’я або державна система моніторингу придатності. Водночас має бути гарантований належний рівень безпеки дорожнього руху.

Також пропонується запровадити позачергові медогляди, якщо є обґрунтовані дані про погіршення фізичного або психічного стану водія, яке потенційно може створювати загрозу безпеці на дорогах.

Медичні висновки планують формувати в електронній системі охорони здоров’я. До інформаційної системи МВС передаватимуть лише ті дані, які необхідні для ухвалення рішення про надання, поновлення, призупинення або обмеження права людини на керування транспортом.

Позбавлення водійських прав у ЄС може вплинути на право керування в Україні

Законопроєкт також передбачає запровадження механізму взаємного визнання та виконання рішень країн-членів Євросоюзу про позбавлення права керування транспортом.

Так, рішення уповноваженого органу держави ЄС зможуть виконуватися на території України, якщо вони набули чинності, більше не підлягають оскарженню в країні, де було скоєно правопорушення, та відповідають іншим передбаченим вимогам.

Нововведення стосуватиметься рішень, пов’язаних із керуванням транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, перевищенням дозволеної швидкості, а також порушеннями ПДР, внаслідок яких інша людина загинула або отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Компетентний орган має достовірно встановити, що правопорушення вчинила саме особа, щодо якої ухвалено рішення.

Ще однією умовою для виконання іноземного рішення буде тривалість обмеження. Позбавлення, зупинення чи обмеження права керування має бути призначене щонайменше на три місяці, а на момент надходження відповідного повідомлення невідбутий термін не повинен перевищувати один місяць.

МВС визначатимуть компетентним органом, відповідальним за отримання, перевірку, передавання та виконання таких повідомлень.

Після отримання належним чином оформленого повідомлення МВС зможе ухвалити рішення про вилучення посвідчення, зупинення або обмеження права керування в Україні. Водночас термін дії такого обмеження не зможе бути довшим за той, який встановила держава, де було скоєно правопорушення, з урахуванням уже відбутого періоду.

Документ визначає випадки, коли Україна зможе відмовитися від виконання рішення іншої держави. Це можливо, зокрема, якщо термін позбавлення права керування вже сплив, повідомлення містить неповні або очевидно помилкові дані, а необхідну інформацію не було надано, або якщо виконання рішення порушує основоположні права людини.

Окремо передбачена можливість відмови у виконанні рішення, винесеного виключно через перевищення швидкості менш ніж на 50 км/год., якщо така підстава передбачена міжнародним договором України або законодавством ЄС.

Людині мають невідкладно повідомити про початок процедури, ухвалене рішення, термін і територію його дії, а також порядок оскарження. Водночас оскаржити саме рішення про вчинення правопорушення можна буде лише в державі, уповноважений орган якої його ухвалив.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість передавати рішення українських судів та інших компетентних органів про позбавлення права керування державам, які видали відповідні водійські посвідчення. Такий обмін здійснюватиметься відповідно до міжнародних договорів України.

Водій зможе мати лише одне чинне посвідчення, документи ЄС можна буде обміняти

Законопроєкт передбачає правило, за яким одна людина зможе мати лише одне чинне національне посвідчення водія.

Перед оформленням, обміном чи заміною документа уповноважений орган перевірятиме через національні та міжнародні інформаційні системи, чи не має людина іншого чинного посвідчення, а також чи не було її право на керування зупинене, обмежене або припинене.

Для отримання українського посвідчення також пропонується встановити вимогу щодо наявності звичайного місця проживання в Україні, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами. Звичайним місцем проживання вважатиметься територія, де людина зазвичай перебуває щонайменше 185 календарних днів на рік через особисті або професійні зв’язки.

Окремо законопроєкт передбачає взаємне визнання водійських посвідчень, виданих державами ЄС. Їх можна буде обмінювати без повторного складання теоретичного та практичного іспитів, якщо інше не встановлено законодавством Євросоюзу або міжнародним договором України.

Водночас в Україні не можна буде отримати нове посвідчення, якщо право людини на керування транспортом було зупинене, обмежене або припинене в іншій державі, а відповідне рішення підлягає визнанню в Україні.

Для реалізації цих норм МВС вестиме облік виданих, обміняних, замінених, недійсних, зупинених, обмежених та вилучених водійських посвідчень. Також обліковуватимуться встановлені медичні й адміністративні обмеження.

Обмін інформацією з уповноваженими органами інших країн здійснюватиметься через захищені електронні мережі з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

Чи треба буде міняти вже отримані водійські права

Законопроєкт передбачає, що раніше видані водійські посвідчення продовжать діяти. Документи, оформлені до набуття чинності новим законом, залишатимуться чинними до завершення визначеного терміну дії. Права не обов’язково буде обмінювати достроково.

Раніше відкриті категорії транспорту також зберігатимуться. Кабмін має визначити порядок їх відповідності новим категоріям, не допускаючи звуження вже набутого права на керування.

Водночас дворічний випробувальний термін стосуватиметься лише тих водіїв, які вперше отримають права після набуття законом чинності.

Коли почне діяти новий закон про водійські права

У разі ухвалення документа його положення мають набути чинності через 12 місяців після офіційного опублікування.

Водночас норми щодо взаємного визнання водійських посвідчень, міжнародного електронного обміну даними та виконання рішень країн ЄС про позбавлення права керування почнуть діяти від моменту вступу України до Євросоюзу або від іншої дати, передбаченої міжнародним договором України.

Упродовж року від дня опублікування закону уряд має привести чинні нормативно-правові акти у відповідність до нових вимог, затвердити необхідні процедури та забезпечити технічну готовність інформаційних систем МВС.

Наразі всі перелічені зміни мають статус законодавчих пропозицій і ще не набули чинності.

Нагадаємо, у липні уряд змінив правила отримання та терміни дії водійських посвідчень для приведення їх до європейських стандартів. Для мотоциклів і легкових авто (категорії А1, А, В, В1, ВЕ) права видаватимуть на 15 років, а для вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т) — на п’ять років. Під час кожного планового обміну прав відновлюється обов’язковий медогляд, проте повторно складати іспити не потрібно. Усі раніше видані документи залишаються чинними до вказаного на них терміну.

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