Віддухополели таксиста й забрали авто: як у ТЦК прокоментували скандальне відео з Харкова

В ТЦК наголосили, що подібні наклепи є вже не першим випадком.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому “представники ТЦК” звинувачуються в побитті громадянина та пошкодженні його автомобіля в Харкові.

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

Однак, за даними представників ТЦК, під час мобілізаційних заходів група оповіщення, до складу якої входили співробітники Національної поліції та військовослужбовці ЗСУ, лише запропонувала водієві прослідувати до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних.

У заяві наголошується, що до громадянина не застосовувався фізичний або психологічний вплив. Після виконання вимог та уточнення даних, громадянин отримав направлення на військово-лікарську комісію, однак покинув територіальний центр та зник. Наразі його розшукують.

Відео, що поширюється в мережах, розцінюється як наклеп і спроба дискредитувати роботу ТЦК та СП, а також підрив авторитету Збройних Сил України. Офіційні особи заперечують факти пошкодження автомобіля, стверджуючи, що це – фейк, спрямований на створення інформаційного резонансу.

"Жодних ДТП або фактів навмисного пошкодження автотранспортних засобів не мало місця. Автори подібних наклепницьких коментарів переслідують мету посилити штучний інформаційний резонанс та дискредитувати Збройні Сили України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, власник бізнесу з оренди авто у Харкові розповів, що співробітники ТЦК забрали таксиста, а автівку — понівечили. Підприємець розповів, що авто годину простояло покинутим посеред дороги — його ремонт коштуватиме 1,5-2 тис. доларів. Самого ж водія у приміщенні ТЦК знайшли його дружина та адвокат — він був вже з побоями.

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