Правда і фейки про повітряні тривоги: як працює сповіщення і коли насправді вмикають сирени

Правда і фейки про повітряні тривоги: як працює сповіщення і коли насправді вмикають сирени

Попри те, що в Україні вже три місяці триває повномасштабна війна, досі у суспільстві побутують фейки про повітряні тривоги.

Чому важливо реагувати на сповіщення про повітряні тривоги, хто їх надисилає та у яких випадках.

Про це розповів Центр протидії Інформації, який також спростував найпоширеніші фейки про це.

Фейк: навчальні сирени вмикають для перевірки справності.

Правда : під час воєнного стану навчальні сирени заборонені.

Фейк: сигнал тривоги не вмикається в разі, коли ППО фіксує малі літальні об’єкти

Правда : сирена вмикається після виявлення ППО будь-якого потенційно небезпечного рухомого об’єкта.

Фейк: ніхто не знає в якому напрямку летить ракета, тому вмикають тривогу по всій Україні.

Правда : після виявлення об’єкту, сили ППО передають інформацію до тієї області, куди спрямовано виявлений об'єкт, а також до тих областей, через які він може летіти до потенційної цілі.

Фейк: люди не встигли сховатись через те, що черговий не ввімкнув сигнал повітряної тривоги.

Правда : сирену вмикають чергові центру управління, які працюють на місці цілодобово.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосили в ЦПД.

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