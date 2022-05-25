Правда і фейки про повітряні тривоги: як працює сповіщення і коли насправді вмикають сирени

Попри те, що в Україні вже три місяці триває повномасштабна війна, досі у суспільстві побутують фейки про повітряні тривоги.
Чому важливо реагувати на сповіщення про повітряні тривоги, хто їх надисилає та у яких випадках.
Про це розповів Центр протидії Інформації, який також спростував найпоширеніші фейки про це.
Фейк: навчальні сирени вмикають для перевірки справності.
Правда: під час воєнного стану навчальні сирени заборонені.
Фейк: сигнал тривоги не вмикається в разі, коли ППО фіксує малі літальні об’єкти
Правда: сирена вмикається після виявлення ППО будь-якого потенційно небезпечного рухомого об’єкта.
Фейк: ніхто не знає в якому напрямку летить ракета, тому вмикають тривогу по всій Україні.
Правда: після виявлення об’єкту, сили ППО передають інформацію до тієї області, куди спрямовано виявлений об'єкт, а також до тих областей, через які він може летіти до потенційної цілі.
Фейк: люди не встигли сховатись через те, що черговий не ввімкнув сигнал повітряної тривоги.
Правда: сирену вмикають чергові центру управління, які працюють на місці цілодобово.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосили в ЦПД.
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