Правда про “втрачене покоління”: українка перемогла у престижному європейському фотоконкурсі

Марися М’яновська – відома українська фотографиня, чиє життя зараз розділене між Києвом і Краковом. Вона перемогла у конкурсі серед митців Східного партнерства із проєктом, що присвячений її братові, який загинув у 2018 році.

Киянка Марися М’яновська стала переможницею європейського фотоконкурсу EUNEIGHBOURS EAST - FOTOFESTIWAL від України. Темою конкурсу стали “Родинні зв’язки” й журі відмітило Її проєкт “Ох, брате, де ж ти?” (“Oh, brother, where art thou?”).

“Я використовую власні спогади про свого брата, спогади людей, які були його друзями та виросли з ним, і відображаю їх у тих самих місцях сьогодні. Я відтворюю фрагменти його власної біографії та досліджую, як змінилася молодь за останні 15 років”, – розказала переможниця.

Переможців оголосили у Тбіліському музеї фотографії та мультимедіа у Грузії. Конкурс, що фінансується Європейським Союзом, запросив професійних фотографів із

шести країн Східного партнерства – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України – подати серію фотографій на тему «Родинні зв’язки». Переможець із кожної країни отримав приз у розмірі 1000 євро.

Конкурс шукав особистих інтерпретацій на тему «Родинні зв’язки»: як сім’я пов’язує нас із нашим корінням, культурою, традиціями, поглядами та майбутнім? Що сполучає нас із членами родини та робить приналежними до сім’ї? Як ці зв’язки адаптуються до мінливих світів, технологій, конфліктів, любові та втрат?

“Доля України та українців не обмежується тільки нашою країною – вона впливає на Європу та світ. І цей конкурс мав класну мету, розповідаючи про родину та родинні зв’язки у такий складний час. Треба шукати ці зв’язки з Європою, навіть якщо ми ще не є частиною ЄС, хоча скоро станемо, й розповідати як війна вплинула на людей”, – розказала ТСН.ua Марися М’яновська одразу після отримання нагороди.

Марися М’яновська – народилася в Києві й наразі її життя розділене між столицею України і Краковом. Вона є випускницею Школи сучасної фотографії Віктора Марущенка, працює над проєктами про українську молодь у гетто, досліджуючи зв’язки між територією та людьми, які її населяють. Її роботи публікувалися в Camera Austria, The Calvert Journal, Vice та Bird in Flightmagazine. Марися М’яновська є співавторкою концептуальної серії арт-книги Сергія Жадана “Псалом авіації” 2021 року.

Авторка: Ольга Консевич