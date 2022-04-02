Правець: що це і чому у воєнний час обов'язково потрібне щеплення від цієї хвороби

Правець - хвороба, ідеальними умовами для зараження якої є перебої з водою, поранення, погана гігієна. Під час війни саме з такими проблемами стикається велика кількість українців. ТСН.ua розповідає, що таке правець, які його симптоми та чому дорослим потрібно вакцинуватися.
Ризик захворіти на правець в рази збільшується під час війни. В МОЗ України розповіли, чому ця хвороба така небезпечна і чому дорослим варто отримати щеплення від неї саме зараз.
Що таке правець - основні симптоми
Правець - хвороба, яку викликають бактерії Clostridium tetani, що живуть в ґрунті і кишечнику тварин (і потрапляють в ґрунт разом з їхніми фекаліями). Тому, коли людина поранилася чи отримала будь-яку іншу травму, а потім до неї потрапила навіть невелика кількість землі - виникає досить високий ризик заразитися правцем.
Правець як хворобу часто недооцінюють, але його симптоми досить серйозні:
- м'язові спазми (найчастіше в шлунку);
- стиснення щелеп;
- проблеми з ковтанням;
- болісна напруга, яка виникає в усьому тілі;
- головний біль;
- "витріщання" очей;
- надмірне потовиділення, лихоманка;
- прискорене серцебиття, високий артеріальний тиск;
- мимовільне і некотрольоване скорочення мускулатури голосових зв'язок;
- ускладнене дихання;
- ламкість кісток.
Ще важчі ускладення, до яких призводить правець:
- легенева інфекція, пневмонія;
- емболія легеневої артерії (коли закупорюється одна або кілька дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, який потрапляє через кровообіг з інших частин тіла).
Правець може призвести до смерті. Симптоми з'являються не відразу - лише на 3-21 день після зараження.
Як вакцинуватися від правця в умовах війни
У багатьох українців наразі немає доступу до проточної води. Також не вистачає навіть елементарних засобів гігієни. Поранення отримати досить легко, а ось обробити рану можливо не завжди. Тому вакцинація - це єдиний шлях до захисту свого здоров'я.
Діти в рамках Національного календаря отримують щеплення від правця кілька разів: в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років. Проте варто звернути увагу, що імунінет до цієї хвороби не зберігається на все життя! А тому дорослі повинні проводити ревакцинації кожні 10 років (тобто в 26, 36, 46 років тощо). Якщо з моменту останнього щеплення вже минуло 10 років і більше - потрібно захистити себе.
Якщо у вас є можливість:
- зверніться до найближчої полікліники в місці свого проживання;
- чи підіть до медичного працівника в безпечному регіоні, куди ви тимчасово переселилися.
В державних медичних установах щеплення від правця та дифтерії роблять безкоштовно.