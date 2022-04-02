Що таке правець і чому він небезпечний під час війни? / Pexels

Правець: що це і чому у воєнний час обов'язково потрібне щеплення від цієї хвороби

Правець: що це і чому у воєнний час обов'язково потрібне щеплення від цієї хвороби

Правець - хвороба, ідеальними умовами для зараження якої є перебої з водою, поранення, погана гігієна. Під час війни саме з такими проблемами стикається велика кількість українців. ТСН.ua розповідає, що таке правець, які його симптоми та чому дорослим потрібно вакцинуватися.

Ризик захворіти на правець в рази збільшується під час війни. В МОЗ України розповіли, чому ця хвороба така небезпечна і чому дорослим варто отримати щеплення від неї саме зараз.

Що таке правець - основні симптоми

Правець - хвороба, яку викликають бактерії Clostridium tetani, що живуть в ґрунті і кишечнику тварин (і потрапляють в ґрунт разом з їхніми фекаліями). Тому, коли людина поранилася чи отримала будь-яку іншу травму, а потім до неї потрапила навіть невелика кількість землі - виникає досить високий ризик заразитися правцем.

Правець як хворобу часто недооцінюють, але його симптоми досить серйозні:

м'язові спазми (найчастіше в шлунку);

стиснення щелеп;

проблеми з ковтанням;

болісна напруга, яка виникає в усьому тілі;

головний біль;

"витріщання" очей;

надмірне потовиділення, лихоманка;

прискорене серцебиття, високий артеріальний тиск;

мимовільне і некотрольоване скорочення мускулатури голосових зв'язок;

ускладнене дихання;

ламкість кісток.

Ще важчі ускладення, до яких призводить правець:

легенева інфекція, пневмонія;

емболія легеневої артерії (коли закупорюється одна або кілька дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, який потрапляє через кровообіг з інших частин тіла).

Правець може призвести до смерті. Симптоми з'являються не відразу - лише на 3-21 день після зараження.

Як вакцинуватися від правця в умовах війни

У багатьох українців наразі немає доступу до проточної води. Також не вистачає навіть елементарних засобів гігієни. Поранення отримати досить легко, а ось обробити рану можливо не завжди. Тому вакцинація - це єдиний шлях до захисту свого здоров'я.

Діти в рамках Національного календаря отримують щеплення від правця кілька разів: в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років. Проте варто звернути увагу, що імунінет до цієї хвороби не зберігається на все життя! А тому дорослі повинні проводити ревакцинації кожні 10 років (тобто в 26, 36, 46 років тощо). Якщо з моменту останнього щеплення вже минуло 10 років і більше - потрібно захистити себе.

Якщо у вас є можливість:

зверніться до найближчої полікліники в місці свого проживання;

чи підіть до медичного працівника в безпечному регіоні, куди ви тимчасово переселилися.

В державних медичних установах щеплення від правця та дифтерії роблять безкоштовно.