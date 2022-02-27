Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Правила поводження на блокпостах: відповідь Міністерства оборони України

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Правила поводження на блокпостах: відповідь Міністерства оборони України

Як поводити себе на блокпостах: відповідь Олексія Резнікова / Право на владу

Дуже важливо дотримуватися правил під час проходження контролю на блокпостах. На цьому 27 лютого 2022 року наголосив міністр оборони Олексій Резніков. Отже, які існують правила, читайте в матеріалі ТСН.ua.

За словами Олексія Резнікова зараз по всій країні встановлюються блокпости, які допоможуть виявляти та нейтралізовувати російських диверсантів, а також ускладнити пересування для техніки ворога.

Щоб під час проходження контролю не виникало ніяких непорозумінь, Міністерство оборони України, просить дотримуватися простих правил:

  • зменшити швидкість автомобіля
  • завчасно приготувати документи для перевірки
  • вимкнути фари
  • увімкнути аварійне світло
  • не вести відеознімання
  • без дозволу військових не виходити з автомобіля
  • чітко відповідати на запитання військових
  • бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
  • після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.

В місті, якщо немає великої кількості людей чи машин на вулиці, продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в громадських місцях.

Наступна публікація