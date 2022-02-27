Правила поводження на блокпостах: відповідь Міністерства оборони України

Дуже важливо дотримуватися правил під час проходження контролю на блокпостах. На цьому 27 лютого 2022 року наголосив міністр оборони Олексій Резніков. Отже, які існують правила, читайте в матеріалі ТСН.ua.
За словами Олексія Резнікова зараз по всій країні встановлюються блокпости, які допоможуть виявляти та нейтралізовувати російських диверсантів, а також ускладнити пересування для техніки ворога.
Щоб під час проходження контролю не виникало ніяких непорозумінь, Міністерство оборони України, просить дотримуватися простих правил:
- зменшити швидкість автомобіля
- завчасно приготувати документи для перевірки
- вимкнути фари
- увімкнути аварійне світло
- не вести відеознімання
- без дозволу військових не виходити з автомобіля
- чітко відповідати на запитання військових
- бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
- після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.
В місті, якщо немає великої кількості людей чи машин на вулиці, продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в громадських місцях.