Правила виїзду з України для чоловіків зміняться від 17 липня: ДПСУ попередила про нові вимоги

Згідно з законом, до 17 липня громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

Від 17 липня 2024 року під час перетину кордону України на виїзд у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Нові правила застосовуються до всіх категорій чоловіків, зокрема до тих, хто був виключений з військового обліку, або має відстрочку від мобілізації.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Зазначається, що паперовий та електронний військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу.

Речник ДПСУ нагадав, що 16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. З цим пов’язана і реалізація в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року.

"Враховуючи це, починаючи з 00:00 17 липня прикордонники при перетині державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України", – пояснив полковник Андрій Демченко.

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За його словами, у виїзді з України також відмовлятимуть тим чоловікам, щодо яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна інформація про подання їх у розшук до Національної поліції. Таких осіб передаватимуть співробітникам поліції.

Водночас категорії громадян України, яким дозволено виїзд за кордон під час дії воєнного стану, не змінилися.

Демченко також звернув увагу, що у військово-облікових документах чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років), які мають право на виїзд за межі України, повинна бути відповідна інформація: відомості про виключення з військового обліку за станом здоров’я або дані про отримання відстрочки.

"З метою уникнення будь-яких непорозумінь під час перетину кордону просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздки", – наголосив речник ДПСУ.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію не вносить змін до правил перетину кордону для жінок. Обмеження, як і раніше, стосуються лише чоловіків призовного віку.

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