Правила виїзду за кордон 2025 року: що потрібно знати українцям про нововведення

З нового року в Україні запрацюють нові системи, які змінять традиційний підхід до паспортного контролю.

2025 року українці будуть дотримуватися нових правил для виїзду за кордон, зокрема два великі нововведення вплинуть на кожного громадянина.

Деталі – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Запрацюють системи EES та ETIAS

Вже наступного року виїзд за кордон для українців може суттєво змінитись. 2025 року мають запрацювати системи EES та ETIAS, які принесуть нововведення у перетин кордону. Обидві системи вже мали працювати, але їх реалізація постійно відкладалась. Зараз же стало відомо, що 2025 року їх запустять.

Це напряму і відчутно вплине на виїзд українців за кордон. Отже, EES – це автоматизована система обліку в’їзду на територію дії Шенгенської зони, вона стосується і виїзду також.

І тут важливо звернути увагу, адже це стосується не тільки країн, які є членами ЄС, а й в ряді інших держав. Тобто, EES працюватиме й у Швейцарії, Норвегії та Ісландії.

Водночас винятком з правил будуть Кіпр та Ірландія, яких нововведення поки не стосуватиметься.

Нова система змінить традиційний підхід до паспортного контролю. З’являться термінали самообслуговування, якими будуть безпосередньо користуватись мандрівники.

Виїзд за кордон для українців зміниться ще й у тому плані, що зникнуть традиційні штампи в паспортах, адже система стане електронною.

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Орієнтовно за пів року після введення EES має почати діяти ETIAS. Це своєрідний дозвіл на подорожі у Європейський Союз для країн з безвізовим режимом. Україна в цей перелік якраз входить, тому виїзд за кордон для українців зазнає змін.

Процедура отримання дозволу наступна: перший етап – заповнення анкети онлайн, далі внесення платежу у розмірі 7 євро, потім потрібно вичекати період, поки надійде лист із підтвердженим дозволом.

Дозвіл діятиме упродовж трьох років, а якщо дія закордонного паспорта закінчиться раніше, то до цієї дати. Опісля потрібно наново отримувати документ.

Нові залізничні маршрути

Водночас цьогоріч запровадили і приємні зміни. Наприклад, від 15 грудня запустили нові залізничні маршрути з Києва у Братиславу та Будапешт. Поїзди курсують з пересадкою в місті Чоп. Згодом з’явилась інформація про коригування потягу зі столиці України до столиці Австрії.

Приємна новина в тому, що між Києвом та Віднем потяг буде у дорозі на кілька годин менше завдяки оптимізації маршруту. А ще на кордоні чіплятимуть один вагон, що дасть змогу збільшити кількість пасажирських місць.

Інформаційний портал для мандрівників

Ще одну радісну новину про виїзд за кордон для українців озвучило Міністерство розвитку громад та територій України. Для зручності було створено спеціальний портал, де зібрана інформація про міжнародні автобусні маршрути.

На ньому зібрані дані про понад 1200 міжнародних маршрутів. Інформація чітко структурована та систематизована. Тобто, є графік руху, на карті показаний маршрут, є список всіх зупинок та детальна інформація про перевізника.

На пів тисячі маршрутів є змога купити квиток онлайн. Тобто, це ще одна зручність для мандрівників. Але головним все ж є змога перевірити легальність маршрутів, а також дізнатись всю інформацію про перетин кордону.

Для перевізників це також вигідно, адже підключення та інтеграції його сервісів є безоплатними. Причому власник компанії сам надає адресу сайту для продажу квитків на його рейси.

Цифровізація

Ще одним ключовим нововведенням є цифровізація процесу. На цьому акцентував Сергій Деркач, який є заступником міністра розвитку громад та територій.

Старі правила, як от засідання комісії, розгляд паперів та тривалий термін очікування погодження на відкриття маршруту підуть у минуле.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! Змінюються правила для ВИЇЗДУ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОН! Це треба знати всім!

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