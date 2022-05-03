Правила зберігання продуктів в холодильнику: все, що потрібно знати

Всі ми звикли після покупки продуктів в магазині перекладати їх в холодильник. Але виявляється навіть до такого звичного процесу можна підійти більш усвідомлено, щоб овочі, фрукти та готові страви довше залишалися корисними та свіжими. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як правильно зберігати продукти в холодильнику.

Чому краще зберігати продукти в холодильнику? За низьких температур сповільнюється утворення та розповсюдження мікробів, а тому їжа довше залишається свіжою та безпечною для споживання. Однак просто перекласти йогурт, м'ясо або яйця в холодильник недостатньо. Існують певні правила зберігання продуктів в холодильнику. І якщо ви будете їх дотримуватися, тоді зелені яблука не перетворяться на коричневі, щойно зварені макарони не покриються пліснявою, а свіжий сир не буде пахнути рибою, яка стоїть на сусідній поличці.

Яка повинна бути температура в холодильнику

Налаштування правильної температури - перший і дуже важливий крок. Оптимальною вважається від 5 градусів за Цельсієм або нижче. Деякі продукти потрібно зберігати за більш низької температури (наприклад, м'ясо), але просто залишати їх в морозильній камері - не єдиний варіант. Деякі сучасні холодильники мають спеціальні ящички для риби та м'яса, де температура завжди тримається на рівні нуля градусів.

Які продукти зберігати на верхній поличці в холодильнику

Саме на верхніх поличках зберігається найстабільніша температура, тому тут потрібно залишати продукти, які не потрібно готувати. Сміливо ставте сюди залишки приготованих раніше страв або ті продукти, які вже готові до вживання (хумус, паштет). Також верхня поличка в холодильнику - найкраще місце для ягід, напоїв та зелені. Останню спочатку потрібно поставити в банку з водою, а потім прикрити харчовою плівкою.

Для яких продуктів підходять нижні полички

Правила зберігання продуктів в холодильнику на нижній поличці / pixabay.com

Тут тримається найнижча температура, а тому на цих поличках варто зберігати сире м'ясо, морепродукти, рибу, яйця, молочні продукти. Всі вони повинні залишатися в упаковці, щоб мінімізувати ризик утворення бактерій. Для риби та м'яса обов'язково виділіть окреме місце в холодильнику. Так ви зможете запобігти розповсюдженню мікроорганізмів на інші продукти.

Правила зберігання продуктів в висувному ящику холодильника

Більшість господинь зберігає в висувних ящичках сирі овочі та фрукти. Це правильно, але багато хто забуває про важливий нюанс. Різноманітні фрукти, зокрема сливи, персики, яблука, виділяють етилен. Це хімікат, який допомагає їм швидше дозрівати, але також негативно впливає на овочі. А тому не забувайте зберігати ці продукти в холодильнику в окремих ящичках. А ще не варто їх мити перед тим, як покласти до холодильника. Через лишню вологу вони будуть швидше псуватися та підгнивати.

Для чого полички в дверцятах холодильника

Дверцята холодильника часто відчиняються, а тому температура там нестабільна. Рекомендовано зберігати на цих поличках їжу, яка є стійкою до перепадів температур і не так швидко псується. Наприклад, соки, консерви (закриті), воду, приправи, соуси. А ось яйця тут зберігати небезпечно - їх краще перекласти до нижньої полички в самому холодильнику.

Також варто запам'ятати, що не варто надто сильно заставляти полички продуктами. Дуже важливо, щоб холодне повітря могло вільно переміщатися, тим самим охолоджуючи їжу.

Які продукти краще зберігати в морозильній камері

В морозильній камері можна зберігати абсолютно все: від йогуртів до соусів. Але варто спочатку покласти продукти в пакет для заморожування або контейнер - так ви збережете його основні властивості. Також варто пам'ятати, хоча продукти в морозильній камері зберігаються досить довго, краще їх спожити протягом 3-6 місяців.

Основні правила зберігання продуктів в холодильнику, які потрібно знати всім

Основні правила зберігання продуктів харчування в холодильнику / pixabay.com

перед тим, як поставити готову страву в холодильник, залишіть її остигати на 2 години (якщо довше - на її поверхні можуть почати розмножуватися бактерії);

готову їжу краще зберігати в окремих контейнерах;

сир краще зберігати в упаковці, а якщо ви вже відрізали шматок, обгорніть продукт вощеним папером, фольгою чи харчовою плівкою, щоб вберегти від висихання;

намагайтеся не заморожувати і розморожувати продукт кілька разів - вин може зіпсутися і спровокувати отруєння;

якщо ви перелили молоко в окремий глечик, не варто переливати його назад до упаковки - краще закрийте глечик харчовою плівкою;

відкриті консерви краще не зберігати в металевій банці - вони можуть отримати металічний присмак.

20 продуктів, які не можна зберігати в холодильнику

Існує перелік продуктів, зберігання яких у холодильку заборонене: