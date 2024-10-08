Правила змінюються: експерт розповів, чому важливо вмикати фари

Згідно з новими змінами, з 1 жовтня по 1 травня водії повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Раніше це правило діяло лише за умовами, якщо автомобіль не має денних ходових вогнів, але тепер ця вимога стала обов'язковою протягом всього року для всіх транспортних засобів, включаючи автомобілі та мотоцикли.

Про це розповів автор каналу "Авто проєкт" Олександр Метоліді.

Метоліді підкреслив важливість цих змін для безпеки дорожнього руху. За міжнародними дослідженнями, увімкнені фари роблять автомобілі більш видимими на дорозі, незалежно від пори року чи часу доби. Автор наводить приклад успішного експерименту в Німеччині, де статистика показала суттєве зменшення дорожньо-транспортних пригод і травм після впровадження подібних правил.

Він також застерігає водіїв про наслідки недотримання нових правил, які передбачають штраф у розмірі 510 гривень за порушення.

Нагадаємо, в Україні встановлено заборону на використання ксенонових ламп у фарах автомобілів. Порушення цього закону карається штрафом або тимчасовим позбавленням водійських прав.

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