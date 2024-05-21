Правильне рішення: ЗСУ показали російського солдата, який наважився здатися у полон (відео)

Так, він не став позбавляти себе життя за допомогою гранати чи автомата, а без спротиву здався українським захисникам. Відео показали воїни 3-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали російського солдата, який наважився здатися у полон

"Не став пхати під тільник гранату або в горло дуло автомата, а здався без опору українським захисникам. Тепер згодом буде обміняно і повернеться додому не в цинковій труні", – зауважив журналіст.

Раніше ЗСУ взяли в полон окупантів на Харківщині. Операція потрапила на відео.

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